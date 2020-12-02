Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Тобольск провёл на площадке комбината «ЗапСибНефтехим» совещание по стратегическому развитию нефтегазохимической отрасли. С докладом об импортозамещении в отраслях нефтегазового машиностроения, малотоннажной химии и спецхимии выступил Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.

За последние годы Тобольск превратился в мировой центр нефтегазовой химии. В 2019 году здесь завершилось строительство современного нефтехимического комплекса – Западно-Сибирского нефтехимического комбината компании «Сибур». Предприятие будет выпускать два миллиона тонн продукции.

Новый комплекс будет играть существенную роль в замещении импорта полиэтиленов и полипропиленов, позволит повысить глубину переработки сырья, более рачительно использовать ресурсы, прежде всего попутный нефтяной газ – а, как известно, снижение доли сжигаемого попутного нефтяного газа входит в число ключевых пунктов экологической и климатической повестки в нашей стране,

– прокомментировал Президент.



По словам Владимира Путина, в последние годы нефтегазохимия демонстрирует уверенные результаты: запускаются новые, современные производства, наращиваются объёмы выпуска продукции, постепенно снижается зависимость от импорта. При этом рост производства в отрасли достигнут в основном за счёт развития крупнотоннажной нефтехимии.

В этом сегменте благодаря запуску новых проектов импортозамещение у нас практически завершено: 5,3 миллиона тонн мы производим, а импорт составляет 0,3 миллиона тонн. А в малотоннажной другая картина: 1,4 миллиона тонн мы такой продукции ещё импортируем при производстве 3,7 миллиона тонн. Нужно наращивать эти темпы, наращивать в общем объёме производства долю малотоннажной химической продукции,

–отметил глава государства.



Другая актуальная задача, по мнению Президента, состоит в том, чтобы сформировать устойчивый спрос на российскую нефтехимическую продукцию.

В России, как и во всём мире, полимерные материалы широко востребованны в строительстве, в медицине, в жилищно-коммунальном хозяйстве, в пищевой промышленности и в целом ряде других отраслей. Спрос на такие инновационные материалы будет только расти. Важно, чтобы он обеспечивался преимущественно за счёт закупок у отечественных производителей,

– подчеркнул Владимир Путин.



Об импортозамещении в отраслях нефтегазового машиностроения, малотоннажной химии и спецхимии рассказал Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.

Мы стараемся с нефтегазовыми компаниями отрабатывать так, чтобы больше использовалось российского оборудования. В частности, российский Институт нефтегазовых инициатив сформирован, в нем накапливаются компетенции, которые в дальнейшем используются на практике,

– подчеркнул глава Минпромторга России.



Говоря о развитии малотоннажной химии в России, Министр заявил, что перед страной стоит амбициозная задача до 2025 года нарастить объем производства к текущему уровню на 30%, а к 2030 году – на 70%.

С 2017 года мы ведем с компаниями 50 направлений, 50 НИОКРов, которые дадут дополнительные компетенции,

– добавил Денис Мантуров.



По итогам совещания Президент поручил подготовить комплекс мер по развитию производства малотоннажной и среднетоннажной химической продукции в России на период до 2030 года, с целью увеличить объемы её выпуска на 70 процентов по сравнению с показателями текущего года.

Кроме того, следует определить перечень приоритетных проектов в мало- и среднетоннажной химии, которые оказывают комплексное влияние на развитие продуктовых цепочек и обладают широким мультипликативным эффектом,

– подчеркнул Владимир Путин.



Также глава государства поставил задачу Правительству разработать комплекс мер по стимулированию производства синтетических каучуков, которые, в свою очередь, станут подспорьем для развития автомобильной промышленности, авиастроения и многих других отраслей.