Цифровой Ивановский РЭС

Энергетики «Россети Центр и Приволжье Ивэнерго» на 95% реализовали проект по цифровизации Ивановского района электрических сетей – ключевого в рамках цифровой трансформации электросетевого комплекса Ивановской области.

За период реализации проекта в Ивэнерго проведен значительный комплекс работ по распределенной автоматизации сети. На воздушных линиях установлено 35 реклоузеров, 40 индикаторов короткого замыкания, 65 разъединителей и 90 контроллеров телемеханики реклоузеров. Также в распоряжении энергетиков имеются 60 планшетов для реализации программы «Цифровой электромонтер», весь автопарк предприятия оснащен системами спутникового мониторинга.

Важный этап проекта «Цифровой РЭС» - внедрение цифровой радиосвязи, которая позволит вывести на новый уровень работу аварийно-восстановительных бригад. Энергетики установили цифровую базовую станцию, позволяющую диспетчерам в отсутствии сотовой и другой связи оперативно связываться с персоналом бригад в любое время суток, получать оперативную информацию и руководить процессом восстановления электроснабжения. Установлено 24 радиостанции в бригадных автомобилях, бригады укомплектованы 29 переносными радиостанциями, получено разрешение на использование радиочастоты.

На базе административного здания Ивэнерго на ул. Суздальской в г. Иваново, где располагается центр управления сетями (ЦУС), развернут временный информационный центр (ВИЦ), предназначенный для обработки обращений потребителей, информирования населения и органов исполнительной власти в случаях массовых технологических нарушений электроснабжения в электрических сетях. Создано 5 новых рабочих мест, предполагающих посменную занятость 10 сотрудников. Время развертывания ВИЦ в рабочее время - 30 минут, в нерабочее - 2 часа. Временный информационный центр будет помогать сотрудникам Контакт-центра (бесплатный номер 8-800-220-0-220) принимать звонки потребителей в случае ухудшения погодный условий на территории 20 регионов зоны ответственности «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье».

Реализованные мероприятия позволили повысить надежность электроснабжения потребителей, привели к снижению времени устранения повреждений, сокращению недоотпуска электроэнергии потребителям, а также повысили дистанционную управляемость и наблюдаемость электрической сети.