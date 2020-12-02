Ассоциация "Электрокабель" представляет большой дайджест о своей работе по ключевым направлениям, а так же важнейшие материал и события кабельного сообщества, которые произошли за последнее время. Если telegram-канал АЭК - это оперативный способ держать Вас в курсе событий, то наш дайджест служит своеобразным "промежуточным" отчетом в работе Ассоциации, ее членов и является мостом для общения с другими представителями смежных рынков и нашей коммуникационной платформой для всех участников кабельного рынка, а не только членов Ассоциации.

В этом 6 выпуске дайджеста ключевыми темами стали результаты и достижения проекта "Антиконтрафакт", новый ГОСТ на ПВХ, сотрудничество государства и бизнеса и конечно сертификация и честная конкуренция. АЭК не только следит за событиями рынка, но и формирует рынок. Выступления и комментарии членов Ассоциации по ключевым вопросам и тематикам - это важная и значимая часть коммуникации с рынком.

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Все выпуски дайджеста АЭК собраны в Библиотеке RusCable.Ru

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Оперативный дайджест новостей ассоциации

Об ассоциации "Электрокабель"

НП "Ассоциация "Электрокабель", объединяет предприятия, организации и фирмы России и стран СНГ. В состав Ассоциации входят практически все кабельные заводы бывшего Советского Союза. Научно-техническим центром ассоциации является Открытое Акционерное Общество "Всероссийский научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт кабельной промышленности" (ОАО "ВНИИКП" г. Москва).