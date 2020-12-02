Большой дайджест Ассоциации "Электрокабель" #6
Самое важное в отрасли, аналитика и работа АЭК с мая по ноябрь 2020 года
2 декабря 2020, 12:01
Рубрика: Новости портала
Метки: АЭК, АССОЦИАЦИЯ ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ, ДАЙДЖЕСТ
Отрасль: Кабельная промышленность
Ассоциация "Электрокабель" представляет большой дайджест о своей работе по ключевым направлениям, а так же важнейшие материал и события кабельного сообщества, которые произошли за последнее время. Если telegram-канал АЭК - это оперативный способ держать Вас в курсе событий, то наш дайджест служит своеобразным "промежуточным" отчетом в работе Ассоциации, ее членов и является мостом для общения с другими представителями смежных рынков и нашей коммуникационной платформой для всех участников кабельного рынка, а не только членов Ассоциации.
В этом 6 выпуске дайджеста ключевыми темами стали результаты и достижения проекта "Антиконтрафакт", новый ГОСТ на ПВХ, сотрудничество государства и бизнеса и конечно сертификация и честная конкуренция. АЭК не только следит за событиями рынка, но и формирует рынок. Выступления и комментарии членов Ассоциации по ключевым вопросам и тематикам - это важная и значимая часть коммуникации с рынком.
Скачать можно по ссылке
Все выпуски дайджеста АЭК собраны в Библиотеке RusCable.Ru
Об ассоциации "Электрокабель"
НП "Ассоциация "Электрокабель", объединяет предприятия, организации и фирмы России и стран СНГ. В состав Ассоциации входят практически все кабельные заводы бывшего Советского Союза. Научно-техническим центром ассоциации является Открытое Акционерное Общество "Всероссийский научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт кабельной промышленности" (ОАО "ВНИИКП" г. Москва).
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