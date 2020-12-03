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АО "Мособлэнерго" построит в Подмосковье 403 км линий электропередачи

АО Мособлэнерго построит в Подмосковье 403 км линий электропередачи

3 декабря 2020, 16:15
Рубрика: Модернизация
Метки: МОСОБЛЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: АО "Мособлэнерго"

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АО «Мособлэнерго» в 2021 году планирует построить 403 км воздушных и кабельных линий электропередачи на территории Подмосковья. Реконструкция и строительство объектов проведется в рамках реализуемой в компании инвестиционной программы.

За одиннадцать месяцев 2020 года АО «Мособлэнерго» построило 315 км линий электропередачи, ввело свыше 133 МВА дополнительной трансформаторной мощности. Работы по инвестиционной программе будут вестись до конца текущего года. Наибольший объем строительства проводится в соответствии с выполнением обязательств компании по договорам технологического присоединения к электрическим сетям АО «Мособлэнерго».

Инвестиционная программа во всех филиалах АО «Мособлэнерго» выполняется своевременно в соответствии с разработанными графиками, несмотря на действующие в Подмосковье ограничительные меры, связанные с распространением COVID-19. Кроме того в компании разработан и реализуется план долгосрочной программы строительства электросетевых объектов на территории Московской области в период с 2021 по 2025 годы.

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Источник: АО "Мособлэнерго"

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