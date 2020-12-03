Стали известны подробности вердикта, которым старейший завод по производству кабелей — ООО «Производственная компания «Севкабель» — был признан банкротом. Представитель управляющей компании — ООО «УК «Политбюро» — настаивал на приостановлении производства по банкротному делу до вынесения вердикта по искам, в которых оспариваются долги и решение о ликвидации. Одновременно с этим один из кредиторов, банк «Траст», заявил «о фальсификации доказательств», передаёт ИА REGNUM.

Решением арбитража Москвы от 24 ноября 2020 года ООО было признано банкротом как ликвидируемое юрлицо, и в отношении него ввели конкурсное производство на срок до 24 мая 2021 года. Конкурсным управляющим назначена Елена Савчук из «Созидания». В состав третьей очереди кредиторов было внесено требование банка «Траст» на сумму 2 269 661 747,11 рубля, куда вошли в том числе 2,05 млрд рублей основного долга, более 216,3 млн рублей долга по просроченным процентам.

Во время слушаний «Траст» заявил о фальсификации доказательств по делу, но в удовлетворении ходатайства о назначении судебной почерковедческой экспертизы арбитраж отказал.

Напомним, завод «Севкабель» работает с 1879 года. За эти годы менялись только юрлица. С 2017 года завод контролирует группа «Росскат», а управляет активом УК «Политбюро». С 2019 года собственником «Росската» является банк «Траст», подконтрольный ЦБ РФ.

В октябре 2020 года собственник принял решение о ликвидации ООО «Производственная компания «Севкабель». Оно на сегодня оспаривается в суде, как и договоры поручительства, которые легли в основу предъявляемого «Севкабелю» долга.