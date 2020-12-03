2 декабря в рамках Российского международного энергетического форума прошла онлайн-конференция «Энергия из свалочного газа». Организаторы мероприятия – Ассоциация инновационных предприятий в энергетике «ЭнергоИнновация», СРО «Санкт-Петербургская Ассоциация Рециклинга» и ООО «ЭФ-Интернэшнл». Участники дискуссии отметили, сегодня достаточно идей и технологий по возобновляемой энергетике, самое время создавать тематическую образовательную платформу.

Модератором сессии «Энергия из свалочного газа» выступил д.пол.н., действительный член Академии политической науки, президент Ассоциации инновационных предприятий в энергетике «ЭнергоИнновация» Михаил Смирнов. Эксперт обозначил актуальность встречи.

«Сегодня намечена тенденция ужесточения требований экологии, она движется с невероятной скоростью. Идет речь о том, что завтра рынок товаров и услуг будет открыт только для тех предприятий, кто подтвердил свою экологическую чистоту. И это уже вопрос не только безопасности, здоровья, будущего наших детей, но и уже текущей экономической активности», – отметил модератор.

Денис Черепанов, сопредседатель Комитета по энергетике «Деловой России», председатель экспертной сессии по инжинирингу, энергетическому машиностроению и оборудованию при Научно-экспертном совете Совета Федерации, председатель Экспертного совета «ЭнергоИнновации» и «Деловой России» заметил, вопрос по свалочному газу, с одной стороны, является сложным и тяжелым. С другой стороны, очень перспективным.

«Теплоэнергетика, экология, энергетическое машиностроение – фокус по данной теме обширен. От идеи до решения конкретных проектных инициатив здесь, действительно, встречается проблем больше, чем в других вопросах. И, надо сказать, «ЭнергоИнновация» сейчас уделяет этим задачам большое внимание. Сегодня важно создавать рынок под данные проектные решение, а также корректировать нормативно-правовую базу», – добавил спикер.

Екатерина Озерова, заместитель Председателя совета директоров, независимый член СРО «Санкт-Петербургская Ассоциация Рециклинга», заместитель директора ЧОУ ДПО «Институт повышения квалификации «Интеграл», заместитель генерального директора по стратегическому развития СК «Гидрокор» познакомила участников дискуссии с нормативно-правовым регулированием альтернативной энергетики из свалочного газа в РФ. Спикер подчеркнула, в первую очередь, чтобы сделать рынок свалочного газа интереснее, необходимо состыковать все нормативные акты и выработать конкретные механизмы взаимодействия на местах.

«Достаточно часто возникают вопросы, связанные с реализацией на месте какой-нибудь элементарной вещи. Например, когда несколько лет назад у нас запускался полигон «Новый свет Эко», где происходила установка системы дегазации и выработки электроэнергии, возникла проблема подключения к единой системе. Та ситуация, когда на рынке есть монополист и он совершенно не заинтересован в зеленой энергии. К счастью, нашлись компании, которые подключились к проекту, и удалось запустить процесс. Важно сегодня поднимать и вопросы государственно-частного партнерства – обосновывать окупаемость технологий», – считает Екатерина Озерова.

Юрий Покровский, генеральный директор ООО «Продэкс Энерджи» рассказал о реконструкции полигона ТБО в районе деревни Торбеево, Люберецкого района Московской области. Цель проекта – создать генерирующий объект с использованием возобновляемого источника энергии – свалочного газа полигона бытовых отходов. Объем генерации электрической энергии составляет 1,0 МВт (на первом этапе строительства) и 2,0 МВт (на втором этапе строительства).

Тимур Валеев, ведущий специалист по продажам «Цеппелин ПС РУС», представил технический концепт по созданию ГПУ на свалочном газе.

«Свалочный газ образуется в результате сбраживания органических отходов на закрытых свалках. В течение срока полезного использования мусорной свалки результат на одну тонну отходов составляет 100-200 м² свалочного газа. Газ извлекается с полигона через скважины, которые связаны с системой сбора и подготовки газа. Ожидаемый cрок полезного использования полигона составляет от 15 до 20 лет. Причем важно понимать, состав свалочного газа может изменяться с течением времени (уменьшение содержания CH4), а также то, что может использоваться только газ из анаэробной фазы и стабильной метановой фазы» – отметил спикер.

Кроме того, участник дискуссии отметил, при реализации данного проекта важно провести детальный анализ возможности работы на существующем газе. Далее запустить инжиниринг объекта и проработать систему подготовки газа. В какой-то степени упрощает данный вопрос или делает его прозрачнее то, что компания Caterpillar локализовала производство ГПУ в РФ. Доля оборудования/компонентов российского производства в выпускаемой продукции на сегодня составляет более 70%.

Игорь Новад, консультант по развитию рынка департамента «Электроэнергия» компании «Катерпиллар Евразия» подчеркнул необходимость утилизации свалочного газа и представил опыт США»

«Генераторные установки Caterpillar выпускает давно, они работают во всем мире. Бизнес-процессы отработаны на различных территориях. Надо сказать, наибольшую популярность такая система утилизации газа имеет в США – всего 634 полигона. Есть достаточно крупные проекты. Например, в Калифорнии есть территория, где газ выкачивают 7 ГПУ общей мощностью 22 тысячи мегаватт»

Ольга Тихова, начальник отдела экологии Департамента городского хозяйства Администрации города Вологды представила доклад «Рекультивация городской свалки – источник получения зелёной энергии для жителей города».

«Мэр города Сергей Воропанов обозначил одним из приоритетных направлений развития – экологичность, а именно создание к 2030 году экогорода. В этой связи мы понимаем, что к утилизации ТБО нужно подходить совершенно по-иному. На сегодня Администрация Вологды разработала техническое задание на разработку проекта объекта капитального строительства «Рекультивация городской свалки по ул. Мудрова, 40». В планах войти в Федеральный проект «Чистая страна» Национального проекта «Экология». В конечном итоге планируется установка ГПУ с переработкой свалочного газа в электро- и тепловую энергию», – отметила Ольга Тихова.

Напомним, «ЭнергоИнновация» и Администрация Вологды в октябре создали рабочую группу по энергоэффективности, где в том числе, будут прорабатывать и данный проект.

«Сегодня Вологда, пожалуй, первопроходец среди российских территорий, где инициатива о внедрении зеленой энергетики идет со стороны власти. Важно, чтобы ведущие производители энергооборудования сегодня поддержали их начинания», — считает Михаил Смирнов.

Руслан Губайдуллин, Руководитель Ассоциации организаций, операторов и специалистов в сфере обращения с отходами «Чистая страна» озвучил социальные проблемы вопроса.

«Спикерами были озвучены важные экономические, законодательные, политические нюансы вопроса. Я бы хотел заострить внимание на социальной проблематике. Очень часто такие проекты, как строительство нового полигона или рекультивация свали – не принимают люли, они не хотят, чтобы рядом с ними проводились такие сложные технологические работы. Мы видим то, что на поверхности, например, от свалки идет неприятный запах, а что происходит со сточными водами. Людям нужно объяснять, что с преодолением такого важного этапа, как грамотная утилизация отходов, изменится его уровень жизни, подорожает его участок, находящийся вблизи свалки. У нас есть три института – власть, общество и бизнес – и они должны идти к одной цели», — отметил спикер.

Алексей Ющук, управляющий партнер SOYA Capital обратил внимание участников дискуссии на подписанное в августе этого года постановление № 1298 Правительства РФ, которое напрямую касается свалочного газа.

«С 1 января 2021 года отбор проектов будет реализовываться по одноставочному тарифу. С одной стороны, это замечательно. С другой, при отсутствии локализации, я думаю, будет огромный наплыв БУ техники на свалочном газе, производители будут отыгрывать киловатт в час электроэнергии, никого не будет интересовать, за сколько вы купили технику. И маржинальность таких проектов, я думаю, в перспективе будет ощутима. Предприниматели будут уходить от традиционных историй», — рассказал эксперт.

Другие изменения, которые озвучил спикер. Упрощение процедуры квалификации. Обязательное условие – заключение договоров с победителями конкурсов до начала реализации проектов, что является мощнейшим шагом в вопросе привлечения финансирования.

«Сегодня очень много теоретических вопросов поднимаем, а дальше как будто не идем, законодательство принимают без нас и с ошибками. На сессии собрались проектировщики, дилеры, производители оборудования. Предлагаю вместе подумать над формированием некого образовательного кейса, который будем транслировать в регионы и предотвращать возможные ошибки», — добавил Ющук.

Завершила работу сессии Йоанна Добкович, представитель УК «Мая». Она представила доклад «Органика, как основа газообразования в теле полигона, пути решения проблемы» и рассказала о переработке в полезные вторичные продукты.

«Сегодня прозвучало много интересных инициатив. Одна из главных – продумать финансовую модель по поддержке зеленой энергетики. Второй момент – создать библиотеку решений по свалочному газу, куда войдет как теоретическая информация, так и конкретные проектные решения», — резюмировал модератор онлайн-конференции Михаил Смирнов.

Добавим, более общий диалог на тему энергии из свалочного газа энергоинноваторы и другие профильные специалисты вели в июне этого года – в преддверии РМЭФ-2020. Тогда участники собрали предложения по итогам выступлений и направили в профильные ведомства. Сейчас речь идет о глобальном подходе – тщательной систематизации опыта.