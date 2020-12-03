Николай Шульгинов провёл телефонный разговор с Министром внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петером Сийярто.

Стороны обсудили взаимодействие России и Венгрии в отраслях ТЭК. Николай Шульгинов подчеркнул, что топливно-энергетический комплекс занимает особое место в двусторонних торгово-экономических отношениях. Одной из центральных тем разговора стало сотрудничество в газовой сфере, в том числе в контексте дальнейшего развития газотранспортных систем стран Юго-Восточной Европы. При этом сторонами констатирована заинтересованность в продолжении поставок газа из России в Венгрию на долгосрочной основе.

Министры также затронули сотрудничество в атомной сфере и в частности проект расширения АЭС «Пакш».

Вопросам энергетического сотрудничества двух стран уделяется постоянное внимание в рамках Российско-Венгерской межправительственной комиссии, 13-е заседание которой прошло 27 ноября 2020 в Будапеште.