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Николай Шульгинов и Министр внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обсудили сотрудничество в газовой и атомной сферах

Николай Шульгинов провёл телефонный разговор с Министром внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петером Сийярто.

Стороны обсудили взаимодействие России и Венгрии в отраслях ТЭК. Николай Шульгинов подчеркнул, что топливно-энергетический комплекс занимает особое место в двусторонних торгово-экономических отношениях. Одной из центральных тем разговора стало сотрудничество в газовой сфере, в том числе в контексте дальнейшего развития газотранспортных систем стран Юго-Восточной Европы. При этом сторонами  констатирована заинтересованность в продолжении поставок газа из России в Венгрию на долгосрочной основе.

Министры также затронули сотрудничество в атомной сфере и в частности проект расширения АЭС «Пакш».

Вопросам энергетического сотрудничества двух стран уделяется постоянное внимание в рамках Российско-Венгерской межправительственной комиссии, 13-е заседание которой прошло 27 ноября 2020 в Будапеште.

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Источник: Министерство энергетики России

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