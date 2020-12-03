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Новое цветовое решение ЭУИ "Avanti"

Новое цветовое решение ЭУИ Avanti

3 декабря 2020, 11:35
Рубрика: Компании
Метки: ДКС, DKC
Отрасль: Электротехника 
Источник: ДКС

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Серия универсальных электроустановочных изделий "Avanti" совмещает в себе стиль и функциональность. Чтобы вы могли воплощать любые дизайнерские идеи, ДКС постоянно работает над расширением ассортимента ЭУИ – вводит новые цветовые решения. Теперь изделия "Avanti" доступны в новом оформлении – черном матовом. Они уже представлены на сайте ДКС. Механизмы вы найдете по ссылке: https://www.dkc.ru/ru/catalog/1210/ , рамки же – по ссылке: https://www.dkc.ru/ru/catalog/1224/

Раньше ЭУИ в черном цвете были только глянцевыми – теперь же глубокий черный оттеняется стильной матовой фактурой. Новое решение оставляет пространство для фантазии – вы можете сочетать механизмы и рамки матового черного цвета с различными цветами и фактурами, добиваясь максимальной выразительности дизайна.

По вопросам размещения заказа на продукцию обращайтесь к дистрибьюторам ДКС. Список дистрибьюторов находится в разделе "Где купить" на сайте ДКС. Для получения консультаций и пояснений по ассортименту обращайтесь в региональные представительства компании. Контакты региональных представительств можно найти на официальном сайте компании в разделе "Контакты".

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Источник: ДКС

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