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Новый отчет Expert Аналитики: Баланс спроса и предложения кабельного рынка

Новый отчет Expert Аналитики: Баланс спроса и предложения кабельного рынка

3 декабря 2020, 15:38
Рубрика: Новости портала
Метки: ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ, ЭКСПЕРТ-АНАЛИТИКА, RusCable.Ru
Отрасль: Кабельная промышленность 
Источник: RusCable.Ru

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В новом выпуске Expert.Аналитики разбираемся в индексе промышленного производства и объемах спроса и предложения на российском рынке кабельно-проводниковой продукции. Это 1 из 3-х частей общего отчета. Продолжение исследования будет на следующей неделе. Отчет подготовлен руководителем отдела маркетинга кабельного завода «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» Анной Заславской.

Портал RusCable.Ru при поддержке КЗ «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» запустил совместный проект Expert Аналитика, который находится на домене https://expert.ruscable.ru/ . Здесь мы выкладываем аналитическую информацию по кабельной отрасли, публичные и закрытые отчеты, полезные подборки, базы данных и другую информацию, полезную для проведения аналитики и понимания процессов, затрагивающих кабельную отрасль. Аналитика может быть разной — от подробных отчетов по состоянию промышленности в разрезе объема переработки, которые делает Ассоциация «Электрокабель», до небольших обзоров CRU, помогающих понимать глобальные процессы. Ну и конечно эксклюзивные материалы, подготовленные специально в рамках проекта. Мы уже подготовили несколько интересных, все они доступны для скачивания сайте проекта. Подписывайтесь на проект Expert.Аналитика и получайте отчеты и исследования первыми!

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