В новом выпуске Expert.Аналитики разбираемся в индексе промышленного производства и объемах спроса и предложения на российском рынке кабельно-проводниковой продукции. Это 1 из 3-х частей общего отчета. Продолжение исследования будет на следующей неделе. Отчет подготовлен руководителем отдела маркетинга кабельного завода «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» Анной Заславской.

Портал RusCable.Ru при поддержке КЗ «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» запустил совместный проект Expert Аналитика, который находится на домене https://expert.ruscable.ru/ . Здесь мы выкладываем аналитическую информацию по кабельной отрасли, публичные и закрытые отчеты, полезные подборки, базы данных и другую информацию, полезную для проведения аналитики и понимания процессов, затрагивающих кабельную отрасль. Аналитика может быть разной — от подробных отчетов по состоянию промышленности в разрезе объема переработки, которые делает Ассоциация «Электрокабель», до небольших обзоров CRU, помогающих понимать глобальные процессы. Ну и конечно эксклюзивные материалы, подготовленные специально в рамках проекта. Мы уже подготовили несколько интересных, все они доступны для скачивания сайте проекта. Подписывайтесь на проект Expert.Аналитика и получайте отчеты и исследования первыми!