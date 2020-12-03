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Правительство Великобритании планирует инвестировать свыше € 13 млрд в программу "зеленой" промышленной революции на период до 2030 года

Правительство Великобритании планирует инвестировать свыше € 13 млрд в программу зеленой промышленной революции на период до 2030 года

3 декабря 2020, 16:00
Рубрика: За рубежом
Метки: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: АО "СО ЕЭС"

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Правительство Великобритании обнародовало состоящий из 10-ти пунктов план «зеленой» промышленной революции на период до 2030 г. – Ten Point Plan for a Green Industrial Revolution by 2030.

Реализация плана, основной целью которого является доведение объема выбросов парниковых газов (ПГ) до нуля к 2050 г. (в соответствии с законом, принятым в июне 2019 г.), потребует привлечение государственных инвестиций в объеме € 13,4 млрд. Правительство Великобритании увеличило целевой показатель по вводу шельфовой ветровой генерации к 2030 г. с 30 ГВт до 40 ГВт. Также планируется инвестировать € 588 млн в строительство крупных и малых АЭС, в исследования и разработку усовершенствованных модульных ядерных реакторов. Кроме того, € 560 млн планируется направить на строительство 5 ГВт генерирующих мощностей в целях производства низкоуглеродистого водорода для промышленности, транспорта, энергетики и жилищного сектора к 2030 г. Дополнительно правительство выделило € 224 млн на создание к середине 2020-х годов двух промышленных кластеров на базе технологий по улавливанию и хранению углерода (carbon capture and storage, CCS) с целью сокращения на 10 млн т выбросов CO2 к 2030 г.

Также, в соответствии с правительственными планами к 2030 г. в Великобритании прекратится продажа новых бензиновых и дизельных автомобилей и фургонов, будет постепенно сокращаться количество источников выбросов ПГ, а остаточные выбросы ПГ будут компенсироваться за счет посадки деревьев или использования таких технологий, как CCS.

Информационно-аналитический ресурс Enerdata

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Источник: АО "СО ЕЭС"

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