Принят план восстановления экономики Якутии

Глава Якутии подписал указ «О Плане действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения в Республике Саха (Якутия)». В документе обозначены основные направления работы, это прежде всего активизация строительства, продвижение инфраструктурных инвестпроектов, усиление мер социальной поддержки, улучшение делового климата и много другое. По результатам реализации плана экономика республики должна восстановиться от коронакризиса и стать более устойчивой.

В связи с введением ограничительных мер в конце апреля текущего года — более 27 тысяч работников по 17 видам экономической деятельности находились под ограничениями. Влияние ограничительных мер ощутили более 11 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства.

Драйвером экономического роста станет активизация строительства объектов, в том числе в рамках национальных проектов, реализация которых не останавливалась несмотря на введенные ограничения. Планируется продвижение инвестиционных проектов развития инфраструктуры, таких как строительство автодорожного мостового перехода через реку Лену в районе г. Якутска, реконструкция (реновация) международного терминала аэропорта г. Якутск, строительство подъездного пути от железнодорожной станции Нижний Бестях до грузового терминала ООО «Грузовой терминал Нижний Бестях», строительство грузового терминала в п. Нижний Бестях, строительство одноцепной линии электропередач ВЛ 110 кВ Хандыга – Нежданинская, строительство подстанции ПС 110 кВ Нежданинская 2х25 МВА.

Для повышения адресности и эффективности мер социальной поддержки будет создана единая система назначения и учета социальных выплат, которая позволит сформировать цифровой профиль семьи в части всех мер социальной поддержки — «Социальное казначейство».

Будет проведена «перезагрузка» регионального законодательства об инвестиционной деятельности, в целях создания благоприятных условий для осуществления инвестиций.

Улучшение делового климата должно стать ресурсом восстановления и развития экономики. Принятые в период ограничений меры по упрощению административных процедур, отмене или переносу сроков вступления в силу регуляторных норм создали хорошую основу для дальнейшей оптимизации регулирования во многих секторах экономики.

В Плане отражены мероприятия, которые позволят сократить сроки регистрации юридических лиц, получения разрешений на строительство, на подключение к электросетям, процедур в сфере кадастрового учета.

В условиях ограничения выездного туризма необходима переориентация интересов местных жителей на внутренний туризм. Для удовлетворения внутреннего спроса включены направления по поддержке туристкой отрасли, включая субсидирование субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере туризма на создание и развитие инфраструктуры, разработку новых маршрутов.

В результате реализации Плана экономика республики должна полностью восстановиться от коронакризиса и выйти на устойчивый рост экономики. К концу следующего года рост ВРП должен составить не менее 3,5%, также основными целевыми показателями являются выход на устойчивый рост реальных доходов населения и снижение безработицы до уровня не более 6,9%.