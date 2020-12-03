В ноябре 2020 года объем выработки электроэнергии российскими АЭС (филиалы Концерна «Росэнергоатом», входит в Электроэнергетический дивизион «Росатома») составил 19,737 млрд кВтч (против 18,420 млрд кВтч за аналогичный период 2019 г.). Таким образом, совокупная выработка электроэнергии в прошедшем месяце выросла на 7,15 %.

С начала 2020 года суммарная выработка электроэнергии всеми 11-тью АЭС России, включая плавучую атомную теплоэлектростанцию на Чукотке (ПАТЭС), составляет порядка 196,3 млрд кВтч или 103,27 % от баланса ФАС (по состоянию на 03.12.2020). Коэффициент использования установленной мощности (КИУМ) - около 80 %.

Напомним, что в ноябре был остановлен для вывода из эксплуатации энергоблок №2 Ленинградской АЭС РБМК-1000, успешно проработавший 45 лет, но на смену ему пришел более мощный и современный энергоблок № 2 ВВЭР-1200, который уже подключен к единой энергосистеме страны. Сейчас там идет этап «Опытно-промышленной эксплуатации», его завершение и ввод блока в эксплуатацию запланированы на 2021 год.

Отметим, что в прошлом, 2019 году АЭС России поставили очередной рекорд по объёму выработанной электроэнергии, нарастив совокупную выработку до 208,8 млрд кВтч (против 204,3 млрд кВтч годом ранее).

План по выработке электроэнергии для российских АЭС на 2020 год Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России утвердила в объёме 207,614 млрд кВтч.

Сегодня доля атомной генерации составляет около 19% от всего объема выработки электроэнергии в стране. Таким образом, каждая пятая лампочка в Российской Федерации горит от энергии, выработанной атомными станциями.