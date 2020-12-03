Работы выполнены на ЛЭП 220-500 кВ, отходящих от гидроэлектростанции до подстанций «Азот», «Солнечная» и «Сызрань». Всего смонтировано порядка 12 км грозозащитного троса с алюминиевым покрытием, обеспечивающим высокую термическую и коррозийную устойчивость. Срок службы такого оборудования составляет 50 лет. Модернизация повысила защищенность линий от воздействия грозовых разрядов, а также надежность выдачи мощности Жигулевской ГЭС – одной из крупнейших электростанций в Поволжье.

Грозозащитный трос является важным элементом линии электропередачи и предназначен для защиты воздушных линий от прямых ударов молнии, угрожающих надежности электроснабжения потребителей. В ходе ремонтной кампании 2020 года на линиях электропередачи 220-500 кВ Поволжского региона было заменено более 139 км грозотроса, в частности наибольший объем работ выполнен на ЛЭП Самарской области – 80 км.

Линия электропередачи 500 кВ «Жигулевская ГЭС – Азот» протяженностью 34 км введена в эксплуатацию в 1983 году. От ее бесперебойной работы зависит надежность перетоков мощности между объединенными энергосистемами Средней Волги и Урала. ЛЭЛ обеспечивает электроснабжение таких городов, как Ульяновск, Тольятти, в том числе Тольяттинского промышленного узла и Республики Татарстан.

Линии 220 кВ «Жигулевская ГЭС – Солнечная» и «Жигулёвская ГЭС – Сызрань» протяженностью более 95,6 километров обеспечивают выдачу мощности и транзит в энергосистему Самарской области. От надежности работы ЛЭП зависит электроснабжение таких городов, как Самара, Сызрань и Жигулевск.