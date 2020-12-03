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"Россети Центр" и Правительство Тверской области развивают проект цифровой радиосвязи

Россети Центр и Правительство Тверской области развивают проект цифровой радиосвязи

3 декабря 2020, 12:00
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ ЦЕНТР
Отрасль: Телекоммуникация (связь) Электроэнергетика 
Источник: Россети Центр

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Россети Центр

Россети Центр

До конца 2020 года на территории Тверской области будет завершен первый этап внедрения в эксплуатацию цифровой радиосвязи для управления силами и средствами эксплуатационных бригад аварийно-спасательных и жизнеобеспечивающих структур и ведомств региона. Проект реализует тверской филиал компании «Россети Центр» для повышения оперативности работы бригад по ликвидации технологических нарушений в труднодоступных территориях региона. Ход его реализации обсудили на рабочей встрече губернатор Тверской области Игорь Руденя и генеральный директор «Россети Центр» Игорь Маковский.

Новая система радиосвязи использует стандарт DMR (Digital Mobile Radio) и отечественное программное обеспечение. Преимущество данной технологии заключается в том, что она позволяет отслеживать перемещение бригад, обеспечивает независимую от сотовых операторов ведомственную связь, покрытие в труднодоступных местах региона и отслеживание местоположения сил и средств, какими возможностями не обладает мобильная связь в условиях аварийных ситуаций. Для компании это значительно экономит время, силы и средства для проведения работ по поддержанию сетей в надлежащем состоянии.

До конца декабря в Тверской области будет введено в эксплуатацию 75 базовых станций (ретрансляторов), а также заменено 322 мобильных и носимых радиостанций. Реализация данного проекта позволит обеспечить покрытие более 80% территории региона сетью цифровой радиосвязи.

«Территория Тверской области отличается лесистостью и обилием болот, при этом Тверьэнерго является самым большим по протяженности линий электропередачи филиалом компании «Россети Центр». Совокупность этих обстоятельств и необходимость обеспечения максимальной надежности электроснабжения жителей Верхневолжья требует от нас применения самых современных технологий, отвечающих требованиям времени. Цифровые системы радиосвязи передают речь без шумов даже в условиях высокого уровня помех, могут использоваться для организации совместной работы. Это позволяет осуществлять эффективное диспетчерское управление как в процессе текущей деятельности, так и в период проведения аварийно-восстановительных работ», - отметил генеральный директор «Россети Центр» Игорь Маковский.

«Наша задача — повысить стабильность электроснабжения территории Верхневолжья, минимизировать количество отключений и перепадов напряжения, сократить время устранения аварий. Каждый житель региона должен почувствовать эти положительные изменения» – подчеркнул губернатор Тверской области Игорь Руденя.
 

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Источник: Россети Центр

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