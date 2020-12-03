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Совет Федерации одобрил закон по вопросам работы с персоналом в электроэнергетике и теплоснабжении

Совет Федерации одобрил внесение изменений в федеральные законы «Об электроэнергетике» и «О теплоснабжении» по вопросам обеспечения готовности работников к осуществлению профессиональной деятельности в сфере электроэнергетики и сфере теплоснабжения и исключения дублирования полномочий федеральных органов исполнительной власти в сфере охраны труда.

Внесённые изменения направлены на сохранение в электроэнергетике и теплоснабжении отраслевой системы работы с персоналом, её совершенствование в вопросах охраны труда. Речь идёт о сохранении фактически применяемых и подтвердивших свою эффективность форм работы с персоналом, например, стажировок, тренировок, специальных подготовок и инструктажей на конкретных объектах и оборудовании.

Кроме этого, поправки в законы сужают круг лиц, обязанных проходить периодическую аттестацию по вопросам безопасности в сфере электроэнергетики. Это соответствует политике по снижению административной нагрузки на предприятия, исключению существующих и предотвращению установления новых избыточных контрольно-надзорных функций.

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Источник: Министерство энергетики России

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