В Челябинске приступают к строительству второго льда ледовой арены «Трактор» для тренировок одноименной команды по хоккею с шайбой, сообщает RosTender.info. Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области объявило тендер по выбору подрядчика для строительства тренировочного катка «Трактор». С победителем готовы заключить тендер почти на 409 млн рублей. Как следует из материалов тендера, финансирование произведут за счет бюджета области.

Двухэтажное здание тренировочного катка «Трактор» расположится на участке между улицами Салавата Юлаева, 250-летия Челябинска, Татищева, проспекта Родионова и Новоградского проспекта. Как ожидается, строить его будут ровно два года. Подрядчик должен будет приступить к работам в течение недели после заключения контракта.

Заявки на участие в тендере принимают до 10 декабря, в этот же день выберут победителя.

