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Хабаровские энергетики завершают реализацию ремонтной программы 2020 года

Хабаровские энергетики завершают реализацию ремонтной программы 2020 года

3 декабря 2020, 10:55
Рубрика: Модернизация
Метки: ДРСК, РУСГИДРО
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: АО "ДРСК"

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Хабаровские электрические сети (филиал АО «ДРСК», входит в Группу РусГидро) завершают реализацию ремонтной кампании текущего года.

Среди основных мероприятий – чистка просеки охранных зон воздушных линий электропередачи, ремонт ЛЭП и оборудования на подстанциях, а также установка на опорах ВЛ птицезащитных устройств.

В настоящее время от лишней древесно-кустарниковой растительности очищено свыше 700 гектар просеки, отремонтировано порядка 390 километров линий электропередачи, произведен капитальный и текущий ремонт оборудования на 120 подстанциях филиала. На опорах воздушных линий напряжением 10-110 кВ смонтировано порядка 2000 птицезащитных устройств (ПЗУ).

Один из последних объектов, где был произведен капитальный ремонт линии с частичной заменой провода и самих опор, это воздушная линия 0,4 кВ в Полетное в районе имени Лазо. В ближайшее время будут завершены ремонтные работы и на распределительных сетях в населенных пунктах Хабаровского муниципального района: в селах Бычиха, Гаровка-1, Сергеевка.

Что же касается чистки просеки, то на текущий момент от излишней растительности избавлены ряд охранных зон воздушных линий как на севере, так и на юге Хабаровского края. Среди них – охранная зона ЛЭП 35 кВ «Корейский поселок – Бычиха» в Хабаровском районе. Также к концу года список полностью завершенных объектов пополнят охранные зоны ВЛ в окрестностях сел Анастасьевка, Благодатное, Смирновка Хабаровского района. Сегодня здесь производится чистка просеки с одновременным ее расширением, что дальнейшем позволит снизить количество аварий на сетях и тем самым повысить надежность электроснабжения местных потребителей.

По словам главного инженера Хабаровских электрических сетей Дмитрия Дмитриева, несмотря на работу в условиях пандемии коронавирусной инфекции, а также обилие циклонов и вводимых в зоне ответственности ХЭС режимов повышенной готовности, реализация ремонтной программы филиала проходит в полном объеме и своевременно.

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Источник: АО "ДРСК"

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