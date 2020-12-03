Хабаровские электрические сети (филиал АО «ДРСК», входит в Группу РусГидро) завершают реализацию ремонтной кампании текущего года.

Среди основных мероприятий – чистка просеки охранных зон воздушных линий электропередачи, ремонт ЛЭП и оборудования на подстанциях, а также установка на опорах ВЛ птицезащитных устройств.

В настоящее время от лишней древесно-кустарниковой растительности очищено свыше 700 гектар просеки, отремонтировано порядка 390 километров линий электропередачи, произведен капитальный и текущий ремонт оборудования на 120 подстанциях филиала. На опорах воздушных линий напряжением 10-110 кВ смонтировано порядка 2000 птицезащитных устройств (ПЗУ).

Один из последних объектов, где был произведен капитальный ремонт линии с частичной заменой провода и самих опор, это воздушная линия 0,4 кВ в Полетное в районе имени Лазо. В ближайшее время будут завершены ремонтные работы и на распределительных сетях в населенных пунктах Хабаровского муниципального района: в селах Бычиха, Гаровка-1, Сергеевка.

Что же касается чистки просеки, то на текущий момент от излишней растительности избавлены ряд охранных зон воздушных линий как на севере, так и на юге Хабаровского края. Среди них – охранная зона ЛЭП 35 кВ «Корейский поселок – Бычиха» в Хабаровском районе. Также к концу года список полностью завершенных объектов пополнят охранные зоны ВЛ в окрестностях сел Анастасьевка, Благодатное, Смирновка Хабаровского района. Сегодня здесь производится чистка просеки с одновременным ее расширением, что дальнейшем позволит снизить количество аварий на сетях и тем самым повысить надежность электроснабжения местных потребителей.

По словам главного инженера Хабаровских электрических сетей Дмитрия Дмитриева, несмотря на работу в условиях пандемии коронавирусной инфекции, а также обилие циклонов и вводимых в зоне ответственности ХЭС режимов повышенной готовности, реализация ремонтной программы филиала проходит в полном объеме и своевременно.