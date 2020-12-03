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Жители села Суворотское благодарят энергетиков Владимирэнерго за улучшение качества электроснабжения

В рамках выполнения инвестиционной программы энергетики филиала «Россети Центр и Приволжье Владимирэнерго» провели реконструкцию распределительных сетей в селе Суворотское Суздальского района Владимирской области.

Из-за большой протяженности линии электропередач 0,4 кВ, осуществляющей электроснабжение потребителей села Суворотское, и значительной загрузки данной линии, на ее участках, удаленных от центра питания, происходило падение напряжения, что негативно сказывалось на качестве электрической энергии по стороне 0,4 кВ.

Для нормализации уровня напряжения энергетики произвели перераспределение нагрузки на сети: был построен участок воздушной линии 6 кВ протяженностью 1,3 км, в центре нагрузок дополнительно установлена новая комплектная трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ мощностью 250 кВА.

«Необходимость в реконструкции сетей назрела давно: потребление электроэнергии в этом селе растет постоянно, что и приводило к падению уровня напряжения. Обновление энергообъекта позволит обеспечить безопасную и надежную эксплуатацию электрооборудования. В результате реконструкции потребители получат качественное и надежное электроснабжение, - подчеркнул заместитель генерального директора «Россети Центр и Приволжье» - директор филиала «Владимирэнерго» Иван Янин.

Жители села благодарят энергетиков: «Выражаем большую благодарность от имени поселенцев с. Суворотское ул. Зеленая в адрес филиала «Владимирэнерго» и администрации Боголюбовского сельского поселения. Работы по нормализации электроснабжения села проведены оперативно и качественно, было использовано современное отечественное оборудование».

«Россети Центр и Приволжье Владимирэнерго» напоминает потребителям о возможности получить услуги в дистанционном формате, посредством интерактивных сервисов: Единый портал электросетевых услуг - ТП.РФ портал-тп.рф, мобильное приложение «Россети», доступное пользователям устройств на Android и IOs, портал Светлая Страна.рф, а также проконсультироваться по бесплатному круглосуточному номеру Контакт-центра «Россети Центр и Приволжье» 8 (800) 220-0-220.

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Источник: Россети Центр и Приволжье Владимирэнерго

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