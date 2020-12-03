Иркутская нефтяная компания (ИНК) ввела в эксплуатацию первую очередь подстанции (ПС) 220 кВ Полимер для электроснабжения Усть-Кутского газоперерабатывающего завода (ГПЗ) и Иркутского завода полимеров (ИЗП). Об этом сообщила ИНК.

Компания в 2017 г. получила техусловия на подключение к ПС 500 кВ Усть-Кут. После утверждения проекта в 2019 г. компания приступила к строительству ПС и двухцепных воздушных линий электропередачи (ЛЭП) 220 кв протяженностью 7,5 км.



Новая ПС была поставлена под напряжение 27 ноября 2020 г. Строительство объектов и поставку основного оборудования осуществляли российские подрядные организации. На стройплощадке было задействовано около 100 человек.



По словам руководителя проекта, главного энергетика ИНК В. Мухутдинова, в среднем срок реализации проекта аналогичного уровня составляет от 4х лет, но ИНК удалось сократить этот срок в 2 раза, что позволило компании сэкономить более 500 млн руб. ФСК ЕЭС-МЭС Сибири и Иркутский РДУ ОДУ Сибири в сжатые сроки обеспечили техприсоединение ПС к электросетям.



ПС Полимер уже готова выдать до 30 МВт мощности. После строительства 2й очереди и ввода в эксплуатацию новых объектов газового бизнеса объем потребления увеличится до 140-150 МВт.



ИНК продолжает планомерную реализацию масштабного газового проекта, частью которого являются новые распределительные электросетевые объекты. Напомним, что газовый проект предусматривает создание мощностей для добычи, подготовки и переработки природного и попутного нефтяного газа (ПНГ). Усть-Кутский ГПЗ и ИЗП станут одними из основных элементов газового проекта ИНК.

На Усть-Кутском ГПЗ будет производиться разделение широкой фракции легких углеводородов (ШФЛУ) с целью получения пропана и бутана технических и СГК. Запуск Усть-Кутского ГПЗ запланирован на 2021 г. На ИЗП Завод полимеров ИНК будет выпускать полиэтилен. Ввод в эксплуатацию - конец 2022 г.