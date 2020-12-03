ООО «Башкирэнерго» (дочернее предприятие АО «БЭСК», входящего в АФК «Система») продолжает работы по строительству подстанции 110/10 кВ «Романовка» вблизи одноименного поселка в Демском районе г. Уфы. Генеральным подрядчиком выступает ООО «БЭСК Инжиниринг».

Основными составляющими будущей подстанции являются два силовых трансформатора по 10 МВА, быстровозводимое блочно-модульное здание закрытого распределительного устройства (ЗРУ) 10 кВ, совмещенное с общеподстанционным пунктом управления (ОПУ) 110 кВ, а также открытое распределительное устройство (ОРУ) 110 кВ.

Одновременно идет строительство отпайки ВЛ 110 кВ к подстанции протяженностью 1 км с 13 опорами. Присоединение ПС 110 кВ «Романовка» осуществляется отпайками от ВЛ 110 кВ «ТЭЦ-4 – Дема-1» и ВЛ 110 кВ «ТЭЦ-4 – Дема-2».

Площадка под энергообъект была отсыпана песчано-гравийной смесью высотой до полутора метров. Также завершен монтаж свайных фундаментов под здание ОПУ и ЗРУ. Всего забито 60 свай длиной по 16 м. С 10 декабря начнется монтаж самого блочно-модульного здания.

Выполнены работы по устройству фундаментов под силовые трансформаторы и устройству кабельных каналов 10 кВ. Завершен монтаж резервуара маслоприемника под оба трансформатора.

В эти дни ведется установка по периметру территории энергообъекта ограждения из профнастила. В ближайшие дни энергетики планируют сделать контурное заземление подстанции, соорудить фундаменты приемных порталов и прожекторной мачты. Установка большей части оборудования, как и ввод объекта в работу, запланированы на 2021 год.

Новая подстанция предназначена для обеспечения электроэнергией бытовых и промышленных потребителей Демского района г. Уфы и Уфимского района Башкирии, включая крупные жилые комплексы. По мере развития и застройки Демского района энергетики планируют заменить силовые трансформаторы на более мощные по 25 МВА.

Это четвертая подстанция вблизи столицы Башкирии, которая будет построена за последние пять лет. В 2016 году были поставлены под напряжение ПС 220 кВ «Гвардейская» и ПС 110 кВ «Зубово», в 2019 году – ПС 110 кВ «Кустаревская». Они создают энергетическую основу для развития г. Уфы и уфимской агломерации, а также обеспечивают повышение надежности энергоснабжения потребителей.

На снимке: фундаменты под силовые трансформаторы и свайное поле на территории будущей подстанции 110 кВ «Романовка».