ТК РНК СИГРЭ информирует:

1. О создании в рамках исследовательского комитета (SC):

B1 - новой рабочей группы (WG) TOR-WG B1.76_Enhancing quality assurance - quality control procedures for HV and EHV cable systems.

C1 - новой рабочей группы (WG) TOR-WG C1.45_Harmonised metrics and consistent methodology for benefits assessment in CBA of electric interconnection projects.

C1 - новой рабочей группы (WG) TOR-WG C1.47_Energy Sectors Integration and impact on power grids.

C1 - новой рабочей группы (WG) TOR-WG C1.48_Role of green hydrogen in energy transition - Opportunities and challenges from technical and economic perspectives.

C1/ C4 - новой совместной рабочей группы (JWG) TOR-JWG C1_C4.46_Optimising power system resilience in future grid design.

2. С общей информацией, формами и образцами документов, необходимых для принятия решения о членстве в WGs, можно ознакомиться по ссылке.

3. Количество членов WGs от одной страны ограничено и составляет 1 эксперт от страны, имеющий опыт работы + 1 эксперт-представитель молодежной аудитории специалистов.

4. С контактными данными Представителей РНК СИГРЭ в соответствующих SCs, которым необходимо направить подготовленные документы, можно ознакомиться в таблице по ссылке.

5. Контактные данные Председателей и Секретарей соответствующих SCs, которым Представитель РНК СИГРЭ, после согласования с ТК РНК СИГРЭ, передаст подготовленные кандидатами документы:

SC B1 Chairperson: Marco MARELLI, marco.marelli@prysmiangroup.com

SC B1 Secretary: Matthieu CABAU, matthieu.cabau@rte-france.com

SC C1 Chairperson: Antonio ILICETO, antonio.iliceto@terna.it

SC C1 Secretary: Peter RODDY, peter.roddy@uk.ngrid.com

Окончательное решение о принятии кандидатов в качестве членов WGs будет приниматься Председателями соответствующих исследовательских комитетов (SCs) СИГРЭ, о котором будет сообщено по эл. почте кандидата.