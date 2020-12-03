«Россети Северный Кавказ» за 11 месяцев 2020 года на основании решений судов приняли на обслуживание 418 ранее бесхозяйных энергообъектов. Общая мощность консолидированных объектов – почти 28,5 МВА. Протяженность переданных на баланс линий электропередачи превышает 87 км.

Основная часть принятых на баланс объектов – 346 «бесхозов» – расположена на территории Ингушетии; 72 объекта – в Республике Дагестан.

Вопрос консолидации нестабильно функционирующих территориальных сетевых активов, в том числе бесхозяйных, - одна из приоритетных производственных задач, которая обозначена сегодня правительством страны перед госхолдингом «Россети» и закреплена в стратегии развития электросетевого комплекса России.

«Консолидация сетей исключит разрозненность в управлении распределительным сетевым комплексом и создаст единый центр ответственности за его функционирование и развитие. Данная мера позволит нам в разы повысить качество, эффективность и надежность электроснабжения наших потребителей», - подчеркнул генеральный директор «Россети Северный Кавказ» Виталий Иванов.

Основная работа по формированию документов для признания права собственности на бесхозяйные электросетевые активы в настоящее время проводится с органами власти в Ингушетии, Дагестане, Северной Осетии и Ставропольском крае. Кабардино-Балкарская Республика самостоятельно осуществляет регистрацию права собственности на бесхозяйные объекты.

Приоритетным субъектом СКФО, на территории которого планируется разрешить вопросы оформления прав собственности на бесхозяйные активы, энергетики называют Дагестан. Именно в этом регионе наибольшее количество бесхозяйных объектов, нуждающихся в комплексной реконструкции. Это основная причина частых нарушений режима энергоснабжения потребителей Дагестана.

«Россети Северный Кавказ» совместно с органами власти республики в настоящее время разрабатывают дорожную карту, предусматривающую проведение масштабной инвентаризации электросетевого имущества региона. Работа ведется с участием органов власти республики, органов местного самоуправления, территориальных сетевых организаций, а также структур, осуществляющих учет и регистрацию прав на имущество.