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Крупная авиакомпания Японии займется разработкой топлива на углекислом газе

Крупная авиакомпания Японии займется разработкой топлива на углекислом газе

4 декабря 2020, 17:25
Рубрика: Наука
Метки: НАУКА, CO2
Источник: ИА Красная Весна

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К разработке топлива из углекислого газа присоединится авиаперевозчик All Nippon Airways в группе с другими компаниями, 2 декабря сообщает телеканал NHK.

Группа надеется подготовить технологии, которые смогут с помощью химических реакций превращать CO₂ в топливо. Перед разработчиками стоят такие проблемы, как качество, рентабельность, стабильность производства и поставок топлива.

Сбором углекислого газа займутся заводы и другие объекты, оснащенные технологиями по улавливанию этого соединения, компаний Toshiba и Toyo Engineering. Ожидается, что результат разработки удастся внедрить с 2025 по 2030 год.

В ноябре All Nippon Airways начала использовать топливо из пищевых отходов. По мнению компании, использование подобной технологии позволит дополнительно снизить объем выбросов.

Напомним, в 2021 году начнут действовать ограничения на выбросы углекислого газа на международных рейсах. В связи с этим авиаперевозчики стремятся принять меры по снижению количества вырабатываемых ими парниковых газов.

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Источник: ИА Красная Весна

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