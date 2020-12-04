Путин заявил о необходимости цифровой трансформации России

Президент России Владимир Путин сообщил о необходимости проведения цифровой трансформации всей страны в ближайшие 10 лет.

"В наступающее десятилетие нам предстоит провести цифровую трансформацию всей страны, всей России, повсеместно внедрить технологии искусственного интеллекта, анализа больших данных", - сказал глава государства, выступая в пятницу на международной онлайн-конференции Artificial Intelligence Journey (AI Journey).

Президент отметил, что цифровая трансформация в России затронет каждого человека и все уровни власти.

"Наша страна на разных этапах успешно решала амбициозные задачи технологического и пространственного развития, строила железные дороги уникальными темпами на рубеже XIX-XX веков, проводила электрификацию в двадцатых - тридцатых годах прошлого столетия, - заявил он. - Но наши планы повсеместного внедрения искусственного интеллекта, цифровой трансформации по глубине изменений во всех сферах аналогов не имеют. Они действительно затронут каждого человека, каждую семью, каждую отрасль экономики и социальной сферы, каждую организацию и каждый уровень власти, всю систему государственного управления".

Стратегии цифровой трансформации

Президент поручил кабмину подготовить стратегии цифровой трансформации для десяти ключевых отраслей российской экономики и социальной сферы. "Уже в ближайшее время правительству необходимо утвердить стратегии цифровой трансформации десяти ключевых отраслей отечественной экономики и социальной сферы, практические меры по внедрению в их работу алгоритмов искусственного интеллекта, чтобы они стали надежными помощниками врачей, преображали наши города, широко применялись в коммунальном хозяйстве, на транспорте, в промышленности", - сказал он.

Глава государства также поручил кабмину оперативно внести проекты законов об экспериментальных правовых режимах в сфере искусственного интеллекта. "Прошу правительство оперативно внести в парламент проекты закона, которые позволяют вводить экспериментальные правовые режимы для использования технологий искусственного интеллекта в отдельных отраслях экономики и социальной сферы", - сказал он.

Кроме того, президент поручил в начале 2021 года внести проект закона о доступе разработчиков искусственного интеллекта к большим данным, в том числе находящимся в ведении госструктур. "Уже в первом квартале следующего года необходимо внести в парламент проект закона, который позволит доступ разработчиков нейросетей к большим данным, в том числе к государственным массивам этих данных, которые являются настоящей питательной средой для развития технологий искусственного интеллекта по целому ряду направлений", - сказал глава государства.

Курсы по ИИ

По мнению Путина, курсы по искусственному интеллекту должны войти в программы профессионального образования, в том числе для будущих чиновников. "Полагаю, что учебные курсы, модули по искусственному интеллекту и анализу больших данных следует включить в образовательные программы, причем во всех областях профессиональной деятельности", - сказал глава государства.

По его словам, эти технологии в обязательном порядке должны изучать будущие врачи, учителя, агрономы, юристы, а также работники промышленности, связи, транспортной сферы и будущие управленцы.

Президент отметил, что освоение цифровых технологий станет для многих непростым экзаменом, но и даст возможность раскрыть личные качества. "Хочу, чтобы меня услышали сейчас коллеги в министерствах, ведомствах, регионах РФ, в госкомпаниях, научных институтах и университетах: нам предстоит взяться за вопросы принципиально нового уровня сложности, - сказал глава государства. - Это непростой экзамен для многих на способность отказаться от ветхих представлений, шаблонов и стереотипов, на готовность меняться, самим учиться и вести за собой".

В то же время, по его словам, "для сильных, смелых, современных управленцев, предпринимателей и инженеров технологическая трансформация - это вдохновляющий вызов, он по-новому раскрывает, дает возможность раскрыться в личном и профессиональном качестве, выполнить свою миссию, расширяет пространство для реализации проектов настоящего и будущего".

Президент призвал заранее продумать вопрос переобучения работников в условиях цифровой трансформации и более широкого внедрения искусственного интеллекта. Он отметил, что технологическое развитие во все времена приводит к высвобождению рабочей силы. "Так было всегда, и нам не нужно здесь устраивать забастовки, а нужно подумать заранее о том, как занять людей, как их переобучить, как их подготовить к новым реалиям", - сказал Путин.

По его словам, "технологическое развитие, его величайшие достижения должны обеспечить благосостояние и повышение доходов, качества жизни каждой семьи". "Мы должны работать, чтобы каждый человек при этом был востребован, мог трудиться, вести свое дело", - добавил Путин.

Президент отметил, что люди "должны научиться в новых реалиях вести свое дело, получать новые компетенции и профессию". "Наше подрастающее поколение должно пройти с этим через весь XXI век, чтобы они состоялись в жизни и были счастливы. А мы с вами должны использовать все безграничные возможности, которые открывает прогресс, чтобы построить независимую, свободную, безопасную, комфортную для жизни страну в новых условиях, где искусственный интеллект стоит на службе человека", - резюмировал глава государства.

Фото: © Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС