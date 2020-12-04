3 декабря в Москве в онлайн-формате состоялось крупнейшее событие 2020 года в сфере российских аддитивных технологий – Лидер-форум «Аддитивные технологии. Расширяя горизонты».

На полях мероприятия был подписан учредительный договор Ассоциации развития аддитивных технологий. В число соучредителей вошли отраслевой интегратор «Русатом – Аддитивные технологии» (ООО «РусАТ», предприятие Топливной компании Росатома «ТВЭЛ») в лице генерального директора Михаила Турундаева, АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» в лице заместителя генерального директора – директора Северо-западного регионального центра Михаила Подвязникова, ПАО «Газпром нефть» в лице Директора дирекции по цифровой трансформации Андрея Белевцева, ФГУП «ВИАМ» ГНЦ РФ в лице заместителя генерального директора Ольги Оспенниковой, ФГУП «НПО «Техномаш» Госкорпорации «Роскосмос» в лице исполняющего обязанности генерального директора Юрия Власова и АО «Центр аддитивных технологий» в лице генерального директора Владислава Кочкурова.

«Главная задача созданной Ассоциации развития аддитивных технологий – консолидация усилий профильных организаций и госкорпораций в части развития компетенций во всех переделах 3D-печати с целью выведения российской отрасли аддитивных технологий на передовые позиции в мире. Ассоциация является открытой структурой, нацеленной на сотрудничество со всеми компаниями и некоммерческими организациями, заинтересованными в развитии трехмерной печати в России», – заявил генеральный директор ООО «РусАТ» Михаил Турундаев.

После подписания договора был дан старт деловой программе форума, главной частью которой стало пленарное заседание на тему «Расширяя горизонты аддитивного производства: как перспективы превратить в лидерство». В качестве модератора заседания выступил главный экономист Госкорпорации развития «ВЭБ.РФ» Андрей Клепач. Атомную отрасль представляли первый заместитель генерального директора Госкорпорации по атомной энергии «Росатом» Кирилл Комаров и президент АО «ТВЭЛ» Наталья Никипелова.

Кирилл Комаров в своем выступлении отметил особую важность реализации дорожной карты как основного инструмента Соглашения о намерениях между Правительством Российской Федерации и Госкорпорацией «Росатом» в целях развития в России высокотехнологической области «Технологии новых материалов и веществ», а также представил ряд ее целевых показателей.

«Развитие аддитивных технологий находится в фокусе внимания государственных органов, и Госкорпорации «Росатом» было доверено стать лидером этого направления. По нашим подсчетам реализация дорожной карты позволит в 2,5 раза ускорить темпы роста рынка аддитивных технологий в стране, и в 2030 году этот рынок может достичь 170 млрд рублей. Всего на реализацию мероприятий в рамках дорожной карты планируется направить более 81 млрд рублей», - сказал Кирилл Комаров.

Наталья Никипелова заявила, что в России к 2030 году будет создано 180 центров аддитивных технологий, из них около 10 создаст Госкорпорация «Росатом». Она отметила, что первый аддитивный центр будет запущен в Москве уже в декабре этого года. Он будет оборудован принтерами ООО «РусАТ» и будет демонстрировать все возможности аддитивных технологий для внедрения в различные отрасли промышленности.

«Центр аддитивных технологий в Москве – это уже производственная площадка, где мы будем производить отладку оборудования, а также предоставлять услуги печати аддитивным способом по заказам для наших клиентов. Помимо организации центров аддитивных технологий, мы также запустили десять пилотных проектов применения трехмерной печати на предприятиях атомной отрасли, среди которых – печать антидебризных фильтров тепловыделяющей сборки ядерного реактора и тепловыделяющей сборки для исследовательских реакторов», - отметила Наталья Никипелова.

Также в рамках бизнес-секции форума прошел диалог с представителями российских и иностранных компаний. Представители Farsoon Technologies (Китай), EOS (Германия), SLM Solutions (Германия), Dassault Syst?mes (Франция), SIU System (Россия) и AddUp (Франция) рассказали об успешном опыте интеграции продуктов аддитивного производства в технологические цепочки, а также подчеркнули, что у Российской Федерации большие перспективы в сфере развития 3D-печати. Например, директор по управлению ключевыми клиентами в компании EOS Томас Вейтланер отметил, что на сегодняшний день в России работает около 100 систем 3D-печати компании, и в ближайшее время планируется увеличение их количества.

«На мировом рынке трехмерной печати уже появилось большое количество образцов аддитивной продукции, и теперь необходимо наладить процессы их интеграции в производство и цепочки поставок. В силу возросшего количества национальных 3D-разработок, данная задача является актуальной и для Российской Федерации. Мы надеемся, что обмен опытом как с российскими, так и зарубежными компаниями в рамках Лидер-форума будет способствовать развитию всеобщей компетенции и увеличит число успешных кейсов интеграции», – отметил Михаил Турундаев.

В рамках Лидер-форума была также организована онлайн-экспозиция аддитивной продукции. ООО «РусАТ» представил прототип фильтрующего элемента тепловыделяющей сборки для ядерного реактора и ряд экспериментальных образцов.

Источник: Пресс-служба ООО «РусАТ»