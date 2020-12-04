"ТГК-1" построит малую ГЭС в Мурманской области

ПАО «ТГК-1» в течение ближайших четырех лет построит малую гидроэлектростанцию (МГЭС) в Мурманской области. Станция позволит «ТГК-1» увеличить выработку электроэнергии, а современное оборудование и технологии гарантируют надежность работы нового объекта генерации.

Проект был отобран «АТС» (100%-ная дочерняя компания Ассоциации «НП Совет рынка») из 6 заявок на строительство МГЭС, поданных различными компаниями.

Для производства электроэнергии новая станция будет использовать водные ресурсы реки Паз. При этом объект не станет новой ступенью Каскада Пазских ГЭС, что позволит максимально эффективно использовать существующий водноэнергетический режим.

Установленная мощность МГЭС составит 16,5 МВт. Ежегодно она будет поставлять в единую энергетическую систему России 66 млн кВт⋅ч электрической энергии.

Объявление конкурса на строительство гидроэлектростанции запланировано на 2022 год. Ввод в эксплуатацию должен состояться в декабре 2024 года. Название новой МГЭС будет утверждено на этапе реализации проекта.

Справка

ПАО «ТГК-1» (входит в Группу «Газпром энергохолдинг») — ведущий производитель и поставщик электрической и тепловой энергии в Северо-Западном регионе России. «ТГК-1» объединяет 52 электростанции в четырех субъектах РФ — Санкт-Петербурге, Республике Карелия, Ленинградской и Мурманской областях.