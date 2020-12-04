В Верхнем Тагиле продолжат создание Набережной огней

Администрация города Верхний Тагил Свердловской области объявила тендер на продолжение работ по проекту «Набережная огней», сообщает RosTender.info. Первая очередь набережной была открыта в октябре этого года, на ее строительство и благоустройство потратили порядка 40 млн рублей. На продолжение работ на набережной планируют направить 235,6 млн рублей из бюджетов трех уровней: федерального, областного и городского, а также из внебюджетных источников. Заявки на участие в тендере принимают до 25 декабря, 30 декабря подведут итоги закупки.

С проектом под названием «Набережная огней» город победил во Всероссийском конкурсе проектов по формированию комфортной городской среды. Проект включает в себя благоустройство набережной, площадки вдоль Набережной огней, а также площади Победы и городского сквера с прилегающими зонами, как единого композиционного комплекса.

Согласно документации тендера, подрядчик должен будет провести работы по планировке территории, построить фундаменты под сцену, фонтан, мемориал, арт-объекты, световой экран и туалетный модуль. Также ему предстоит разбить газоны и цветники, установить фонари, скамейки и урны. Кроме того, на набережной будет действовать экспозиция дополненной реальности, которая «оживит» события из истории города и Свердловской области. Окончание работ намечено на 1 августа 2022 года.

