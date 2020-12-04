В парке Интернационалистов подключено новое наружное освещение

1 декабря подано напряжение на новые источники света, установленные в парке Интернационалистов. Ранее масштабная зеленая зона, площадью 45 гектаров, не была оснащена наружным освещением. Теперь одно из популярных мест отдыха Фрунзенского района станет безопаснее и комфортнее для передвижения и прогулок граждан. Также светлее станут две детские площадки и спортивная зона, расположенные на территории парка.

На объекте электроснабжения установлено энергосберегающее и энергоэффективное осветительное оборудование, включающее в себя 656 светодиодных светильников на 280 опорах. Также для передачи электроэнергии проложено 10 км кабельной линии.

Построенное наружное освещение не только устойчиво к перепадам напряжения и отлично выдерживает неблагоприятные условия уличной эксплуатации, но и благодаря дизайну фонарей гармонично вписывается в пространство парка.

Парк Интернационалистов расположен во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. Рядом с ним проходит большое количество общественного транспорта из многих районов города, также вблизи зеленой зоны расположено пересечение двух магистралей – проспекта Славы и Бухарестской улицы. Численность населения в этой части города составляет 406 тысяч человек.

Функции заказчика по осуществлению строительно-монтажных работ выполнило подведомственное Комитету по энергетике и инженерному обеспечению СПб ГКУ «Управление заказчика». Подключение вновь построенного освещения реализовано силами СПб ГБУ «Ленсвет».