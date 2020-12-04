Специалисты Краснодарского филиала «Россети Кубань» приступили к оперативному внеплановому ремонту принятых на баланс распределительных сетей в пригороде Краснодара. Энергообъекты, которые обеспечивают подачу электроэнергии нескольким садоводческим товариществам, находятся в неудовлетворительном техническом состоянии, так как до недавнего времени были бесхозяйными. Проведение ремонта позволит повысить надежность энергоснабжения пяти тысяч человек.

Бесхозяйные сети – это объекты электросетевого хозяйства, которые не имеют собственника или собственник которых неизвестен, либо отказался от права собственности. Работают такие энергообъекты с перегрузками, а ремонтировать и обслуживать их некому. Бесхозяйные сети являются источником аварий, одной из основных причин снижения качества электроснабжения и высокого уровня потерь электроэнергии.

До конца месяца энергетики планируют заменить 20 км провода на воздушной линии 10 кВ и проведут комплексное обслуживание трансформаторных подстанций классом напряжения 10/0,4 кВ. В ремонтных работах задействовано более 20 специалистов, восемь единиц техники, в том числе специальной.

Для безопасного проведения работ возможно временное ограничение электроснабжения потребителей ДНТ «Виктория», «Виктория и К», НСТ «Юбилейное», «ЮГТекс», «Радуга», «Пашковское», КСТ «Чайка», «Восток», ст. Старокорсунская, КП «Зябликово», а также потребительских электроустановок физических лиц и компаний «ВВК ЮГ», «Нива 1».

О сроках проведения ремонтных работ и времени возможного ограничения электроснабжения можно узнать на официальном сайте администрации МО г. Краснодар, а также на официальных страницах Краснодарских электросетей в Инстаграм, ВКонтакте и Одноклассники.

Для информирования населения работает горячая линия «Россети Кубань» 8-800-220-0-220 (звонок на территории России бесплатный) и единый интернет-портал группы компаний «Россети» СветлаяСтрана.рф.