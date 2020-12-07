АО «ВетроОГК» и «Сибурэнергоменеджмент» подписали соглашение о поставке электроэнергии на производство БОПП-плёнок ООО «БИАКСПЛЕН» (входит в ПАО «СИБУР Холдинг»), работающее в г. Новокуйбышевске Самарской области. Поставка электроэнергии будет осуществляться с Адыгейской ветроэлектростанции.

Задача поставщика и потребителя на данном этапе – протестировать работу с ветроэнергогенерацией, чтобы найти оптимальные форматы сотрудничества и увеличения объёмов поставок.

«В настоящее время одним из значимых факторов конкурентоспособности предприятий является сформированная политика по минимизации использования углеродного сырья, включая соблюдение данных требований по всей цепочки подрядчиков и поставщиков. «НоваВинд» способствует сокращению углеродного следа производств и переходу как можно большего числа компаний на путь устойчивого развития», – отметил генеральный директор АО «НоваВинд» Александр Корчагин.

«Снижение углеродного следа выпускаемой продукции, которое может быть достигнуто путем увеличения доли «зеленой» энергии, является глобальным трендом сегодня. СИБУР, являясь частью мирового бизнес-сообщества, также активно вовлечен в этот процесс. В 2019 году мы запустили солнечную электростанцию на одном из наших активов и планируем далее увеличивать объем использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ) как за счет собственной генерации, так и за счет прямых договоров с поставщиками «зеленой» энергии, что является неотъемлемой целью Стратегии СИБУРа в области устойчивого развития до 2025 года и способствует снижению нашего воздействия на климат», - отметил Владимир Тупикин, директор по энергетике и ресурсообеспечению СИБУРа.

Напомним, что это не первое подобное соглашение. Аналогичный контракт был подписан с филиалом «Нестле Россия» - фабрикой «Нестле Пурина ПетКер», расположенной в селе Ворсино Калужской области. Согласно контракту предприятие получает электроэнергию с Адыгейской ВЭС. Соглашение предусматривает поставку 50 млн кВт.ч.



Для справки:

Поставка электроэнергии осуществляется на основе свободных двусторонних договоров, заключение которых предусмотрено Правилами оптового рынка электрической энергии и мощности с обязательным указанием кода группы точек поставки, вырабатывающих электроэнергию на основе возобновляемых источников. Реестр СДД формирует Ассоциация «НП Совет рынка» на ежемесячной основе, в котором присутствует информация об объемах и участниках контрактов. С развитием сектора ВИЭ на территории РФ все больше участников ОРЭМ заключают подобные договоры. Таким образом, ответственные потребители подтверждают готовность использовать для обеспечения своей деятельности «зеленую энергию». На мировом рынке заключение прямых договоров (PPA, power purchasing agreement) частая практика при покупке компаниями электроэнергии на основе возобновляемых источников. Подтверждение использования «зеленой энергии» на основании двусторонних договоров соответствует стандарту отчетности CDP (международный проект раскрытия информации об углеродных выбросах) и широко используется в мировой практике.

АО «НоваВинд» - дивизион Росатома, который реализует общую стратегию Госкорпорации по производству низкоуглеродных видов энергии на основе атомной энергии и энергии ветра. Всего до 2024 года предприятиям в контуре управления АО «НоваВинд» предстоит создать ветроэлектростанции общей мощностью порядка 1,2 ГВт.

ООО «БИАКСПЛЕН» производит биаксиально-ориентированные пленки, которые используют в производстве мягкой упаковки для пищевых продуктов, товаров повседневного спроса, этикеток и скотчей.