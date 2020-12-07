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Минэнерго РФ наградило генерального директора Сахалинэнерго Игоря Бутовского медалью за развитие ТЭК

Минэнерго РФ наградило генерального директора Сахалинэнерго Игоря Бутовского медалью за развитие ТЭК

7 декабря 2020, 17:45
Рубрика: Персоны
Метки: НАГРАДЫ, САХАЛИНЭНЕРГО, РУСГИДРО
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: ПАО "РусГидро"

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Министерство энергетики России наградило генерального директора ПАО «Сахалинэнерго» (входит в Группу РусГидро) Игоря Бутовского медалью «За заслуги в развитии топливно-энергетического комплекса (ТЭК)» I степени.

Игорь Алексеевич окончил с отличием Дальневосточный политехнический институт им. В.В. Куйбышева в г. Владивосток. Свой трудовой путь в энергетике он начал с Благовещенской ТЭЦ, а в 2001 году назначен директором строящейся Мутновской ГеоЭС-1 ОАО «Геотерм» в г. Петропавловск-Камчатский. После успешного завершения строительства станции в 2003 году ему предложили продолжить работу в Сахалинской энергосистеме. В 2007 году он был избран генеральным директором ПАО «Сахалинэнерго».

В начале своей работы в «Сахалинэнерго» ему удалось переломить ситуацию в топливно-энергетической политике Сахалинской области, стабилизировать обстановку на предприятиях, сохранить коллектив и определить направления долгосрочного развития компании.

Разработанная в 2006 году Стратегия развития ПАО «Сахалинэнерго» позволила начать реализацию важнейших задач по повышению надежности энергоснабжения потребителей, развитию производственных мощностей, существенному сокращению коммерческих и технологических потерь в электрических сетях. За период 2004-2019 годов коммерческие и технологические потери были снижены с 40% до 12,5%. Осуществлен перевод Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 на сжигание природного газа, на теплоэлектростанции построены новые генерирующие мощности - 4-й и 5-й газовые энергоблоки. Серьезные преобразования произошли и в электросетевом комплексе. Построено 8 новых ЛЭП 110 кВ общей протяженностью порядка 146 км, 6 подстанций 110 кВ общей мощностью около 400 МВА. Новые линии на Невельск и Корсаков позволили значительно повысить надежности этих районов. В 2017 году в Южно-Сахалинске завершено строительство кольца 110 кВ из воздушных ЛЭП, позволившего снизить риски массовых отключений электроэнергии в связи с переходом на более оптимальную кольцевую схему. В ноябре 2019 года введена в эксплуатацию Сахалинская ГРЭС-2.

Игорь Алексеевич отметил, что награда – это, в первую очередь, признание заслуг всего коллектива Сахалинэнерго, всех сотрудников компании, которые прикладывают максимум усилий для обеспечения качественного и надежного электроснабжения потребителей.

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Источник: ПАО "РусГидро"

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