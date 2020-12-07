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Правительство установило квоты для госзакупок более чем 250 видов российских товаров

Правительство установило квоты для госзакупок более чем 250 видов российских товаров

7 декабря 2020, 16:45
Рубрика: Законотворчество
Метки: ГОСЗАКУПКИ, КВОТЫ
Источник: ТАСС

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Правительство РФ установило минимальный размер госзакупок более 250 видов отечественных товаров со следующего года. Соответствующее постановление 3 декабря подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

В перечень вошли текстиль и ткани, радиоэлектроника, оружие и инструменты, средства связи, медицинская техника, мебель, вагоны и транспортные средства, и т. д.

В частности, квоты на закупки для государственных и муниципальных нужд, а также нужд обороны, на аппараты ИВЛ установлены в размере 50% на 2021 год, 60% на 2022 год и 70% с 2023 года. На легковые автомобили установлена квота в 50% в 2021 году, 55% в 2022 году и 60% в 2023 году, бытовую электронную технику - 50%, 75% и 90% соответственно.

Товар должен войти в реестр промышленной продукции, произведенной на территории РФ, и в единый реестр российской радиоэлектронной продукции, чтобы его признали товаром российского происхождения.

В конце июля президент РФ Владимир Путин подписал два закона, которые касаются особенностей проведения госзакупок и закупок компаний с государственным участием и устанавливают обязательную минимальную долю закупки товаров, произведенных в странах ЕАЭС.

Электроника

Правительство также установило минимальный размер госзакупок отечественных компьютеров, в том числе весом меньше 10 кг (планшетов, ноутбуков и т.д.) в 50% с 2021 года, 60% - с 2022 года и 70% - с 2023 года.

Такие квоты установлены на компьютеры портативные массой до 10 кг (ноутбуки, планшеты, карманные компьютеры, в том числе совмещающие функции мобильного телефона, электронные записные книжки и т.д.), а также на вычислительные электронные цифровые машины, содержащие в одном корпусе центральный процессор и устройство ввода и вывода для автоматической обработки данных, электронные цифровые вычислительные машины в виде систем для автообработки данных, прочие машины, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства и устройства ввода, вывода.

Квоты на российские запоминающие устройства и устройства хранения данных на 2021 год составят 30%, на 2022 год - 40%, с 2023 года - 50%, на аппараты телефонные для сотовых и беспроводных сетей связи - 1% со следующего года.

Минимальный размер госзакупок кассовых терминалов и банкоматов установлен в 18% на 2021 год, и 20% с 2022 года, мониторы и проекторы, преимущественно используемые в системах автоматической обработки данных - 2% в следующем году и 3% с 2022 года, средства связи радиоэлектроныне - 50% в 2021 году и 90% с 2022 года.

Квоты на бытовую электротехнику для госзакупок установлены в размере 50% в следующем году, 75% в 2022 году и 90% с 2023 года.

Товаром российского происхождения признается товар, включенный в реестр промпродукции, произведенной на территории РФ, в реестр российской радиоэлектронной продукции. Оба документа предусмотрены постановлениями правительства РФ от 30 апреля 2020 года и 10 июля 2019 года соответственно.

В конце июля президент РФ Владимир Путин подписал два закона, которые касаются особенностей проведения госзакупок и закупок компаний с государственным участием и устанавливают обязательную минимальную долю закупки товаров, произведенных в странах ЕАЭС.

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Источник: ТАСС

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