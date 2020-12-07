«Россети ФСК ЕЭС» (ПАО «ФСК ЕЭС») совместно с Системным оператором (АО «СО ЕЭС») внедрили дистанционное управление на двух подстанциях столичной энергосистемы – 220 кВ «Сколково» и «Союз». Объекты обеспечивают электроснабжение резидентов Инновационного центра «Сколково», в том числе дата-центра «Сбербанка», научно-исследовательских подразделений компаний СИБУР, «Трансмашхолдинг» и «Татнефть», а также жилых кварталов, социальной инфраструктуры и сети зарядных станций для электротранспорта.

Подстанции 220 кВ «Сколково» и «Союз» – единственные в России магистральные сетевые объекты, расположенные под землей (на глубине 12 и 19 метров соответственно). Внедрение технологии дистанционного управления позволит повысить надежность работы за счет уменьшения до 10 раз времени на проведение оперативных переключений в энергоустановках и снижения рисков ошибок персонала.

Суммарная установленная мощность подстанций составляет 252 МВА. Оба энергообъекта являются основными центрами питания интеллектуальной распределительной сети на территории «Сколково» – одного из крупнейших наукоемких проектов «Россети ФСК ЕЭС». В рамках проекта внедряются решения адаптивной сети, которая дает возможность в автоматическом режиме гибко менять режимы работы в зависимости от уровня потребления, оперативно принимать решения о предотвращении нештатных ситуаций. Кроме того, такая сеть позволяет эффективно встраивать в схему альтернативные источники энергии.

Сейчас в «Сколково» проложено более 323 км кабельных ЛЭП, поставлено под напряжение 66 объектов сетевой инфраструктуры (трансформаторных подстанций, распределительных и соединительных пунктов). Территорию инновационного центра избавили от воздушных линий электропередачи, благодаря чему было освобождено 180 гектаров полезной площади под застройку.