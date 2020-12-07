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"Саратовские распределительные сети" присоединили к электрическим сетям Дергачевскую солнечную электростанцию

Для обеспечения работы солнечной электростанции (СЭС) энергетики ПАО «Россети Волга» присоединили к электрическим сетям компании подстанцию территориальной сетевой организации, которая позволит выдавать в сеть 110 кВ электроэнергию, выработанную на Дергачевской СЭС компании «Авелар Солар Технолоджи».

В рамках реализации договора технологического присоединения специалисты филиала ПАО «Россети Волга» – «Саратовские распределительные сети» смонтировали новую металлическую анкерную опору высотой около 32 метров и построили от нее два захода 110 кВ на новую подстанцию. Проведенные строительно-монтажные работы сделали возможным выдачу электроэнергии с новой СЭС в сети электросетевой компании. Объем финансирования составил свыше 2,3 млн. рублей.

Присоединение Дергачевской СЭС к электрическим сетям – не первый опыт участия саратовских энергетиков в развитии альтернативных источников электроэнергии. На территории региона уже работают Новоузенская, Орловгайская и Пугачевская солнечные электростанции.

Технологическое присоединение потребителей к электрическим сетям – один из основных видов деятельности ПАО «Россети Волга». Подать заявку на ТП  можно через Портал электросетевых услуг ПАО «Россети» (https://портал-тп.рф) или мобильное приложение «Россети – личный кабинет». Всю необходимую информацию по интересующим вопросам можно получить в едином контакт-центре по телефону 8-800-220-0-220. Звонок бесплатный.

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Источник: Россети Волга

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