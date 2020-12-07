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Сергей Хлусов: "В 2020 году в Мариэнерго отремонтировано 2 673 км воздушных линий электропередачи"

В Мариэнерго продолжается работа по недопущению аварийности в электросетях.

За десять месяцев 2020 года специалисты филиала отремонтировали 2673,8 км воздушных линий электропередачи 0,4-110 кВ, 343 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ, 358 единиц коммутационного оборудования подстанций 35-110 кВ.

Для снижения аварийности в сетях компании было расчищено и расширено 382,41 га просек линий электропередачи 6-110 кВ.

Все проводимые работы выполнялись с соблюдением необходимых технических и экологических норм в строгом соответствии с графиком. В природных заповедниках и заказниках, где проводить расширение просек невозможно, неизолированный провод менялся на самонесущий изолированный.

Существенно снижают показатель аварийности и применяемые энергетиками цифровые технологии и современное автоматизированное оборудование. В Семеновском РЭС уже успешно функционируют 9 реклоузеров, 12 разъединителей с моторным приводом и датчиками тока, пять разъединителей с моторным приводом и индикаторами короткого замыкания. До конца года будут введены в работу 36 дистанционно управляемых современных вакуумных выключателей 10 кВ.

Современные трансформаторные подстанции, питающие новые районы Йошкар-Олы и других населенных пунктов Марий Эл оснащены автоматизированными системами контроля и учета потребления электроэнергии, что позволяет диспетчеру со своего рабочего места не только собирать и обрабатывать техническую информацию, но и управлять энергооборудованием, производить необходимые переключения, перераспределять нагрузку.

В «Россети Центр и Приволжье Мариэнерго» проводится постоянная работа по повышению профессиональной квалификации и переобучению персонала, от уровня мастерства которых напрямую зависят показатели аварийности, обеспечивается безопасность труда специалистов всех уровней и, в первую очередь, производственных рабочих.

«Результатом этой систематической работы стало снижение в филиале Мариэнерго за 10 месяцев 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количества технологических нарушений на 20% – с 450 до 361 в сети 0,4-110 кВ и сокращение средней длительности перерывов электроснабжения потребителей на 10% – с 0,98 часа до 0,88 часа», - отметил и.о. директора «Россети Центр и Приволжье Мариэнерго» Сергей Хлусов.

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Источник: Россети Центр и Приволжье

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