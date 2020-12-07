RusCable Insider #201
ЗЭТО делает мир ярче, технологии Integrity против фальсификата и философия ОКЛ
7 декабря 2020, 16:14
Рубрика: Новости портала
Метки: RusCable Insider, ЗЭТО, Integrity, СЕГМЕНТЭНЕРГО
Отрасль: Электротехника Кабельная промышленность
Если вы сейчас читаете этот материал, мы знаем, какая у вас есть привычка. Маленькое уточнение - это полезная привычка. Привычка читать журнал RusCable Insider. У нас вышел свежий номер, рассказываем, на что обратить внимание на этот раз.
Скачать PDF. RusCable Insider Digest №201 от 7 декабря 2020 года
Контрафакт – одна из острых проблем на сегодняшнем рынке кабельной продукции. По оценкам Росстандарта, доля контрафакта КПП составляет 32%. В пересчете на деньги это 40 миллиардов рублей в год. Это сумма, которую недополучают честные производители кабеля. Пока одни занимаются своей репутацией и делают качественный продукт, другие просто пользуются чужим именем, что называется, стригут деньги, а конечный потребитель получает совсем не то качество, которое ожидал. Решения Integrity уже готовы защитить российский рынок кабеля. Как это работает, читайте в интервью на 7-11 страницах.
Ещё одно интервью номера - беседа с Александром Черновым,специалистом по ОКЛ «СегментЭнерго» и ведущим менеджером по развитию. Огнестойкие кабельные линии -это только зарождение комплексного подхода к безопасности. Все подробности на 14-15 страницах.
Энергетики скоро начнут добывать энергию прямо в космосе. Гигантские солнечные электростанции, плавающие в космосе, скоро будут передавать на Землю огромное количество энергии. И долгое время эта концепция, впервые разработанная русским ученым Константином Циолковским в 1920-х годах, в основном вдохновляла писателей.
Это все еще находится в стадии разработки, но вывод солнечных ферм на орбиту имеет очевидные преимущества. Электроэнергия вырабатывается круглосуточно, без выходных, и солнечный свет не теряется, проходя через атмосферу. Но есть две большие проблемы. Какие? Читайте в большом материале от ЭНЕРГОСМИ.ру.
Что внутри выпуска?
Будет ли Cabex-2020? Задали вопросы в прямом эфире!
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter