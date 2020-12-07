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RusCable Insider #201 - ЗЭТО делает мир ярче, технологии Integrity против фальсификата и философия ОКЛ

RusCable Insider #201 - ЗЭТО делает мир ярче, технологии Integrity против фальсификата и философия ОКЛ

7 декабря 2020, 16:14
Рубрика: Новости портала
Метки: RusCable Insider, ЗЭТО, Integrity, СЕГМЕНТЭНЕРГО
Отрасль: Электротехника Кабельная промышленность 
Источник: RusCable.Ru

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RusCable Insider,ЗЭТО,Integrity,СегментЭНЕРГО

RusCable Insider,ЗЭТО,Integrity,СегментЭНЕРГО

RusCable Insider,ЗЭТО,Integrity,СегментЭНЕРГО

RusCable Insider,ЗЭТО,Integrity,СегментЭНЕРГО

Если вы сейчас читаете этот материал, мы знаем, какая у вас есть привычка. Маленькое уточнение - это полезная привычка. Привычка читать журнал RusCable Insider. У нас вышел свежий номер, рассказываем, на что обратить внимание на этот раз. 

Скачать PDF. RusCable Insider Digest №201 от 7 декабря 2020 года

Контрафакт – одна из острых проблем на сегодняшнем рынке кабельной продукции. По оценкам Росстандарта, доля контрафакта КПП составляет 32%. В пересчете на деньги это 40 миллиардов рублей в год. Это сумма, которую недополучают честные производители кабеля. Пока одни занимаются своей репутацией и делают качественный продукт, другие просто пользуются чужим именем, что называется, стригут деньги, а конечный потребитель получает совсем не то качество, которое ожидал. Решения Integrity уже готовы защитить российский рынок кабеля. Как это работает, читайте в интервью на 7-11 страницах.

Ещё одно интервью номера - беседа с Александром Черновым,специалистом по ОКЛ «СегментЭнерго» и ведущим менеджером по развитию. Огнестойкие кабельные линии -это только зарождение комплексного подхода к безопасности. Все подробности на 14-15 страницах.

Энергетики скоро начнут добывать энергию прямо в космосе. Гигантские солнечные электростанции, плавающие в космосе, скоро будут передавать на Землю огромное количество энергии. И долгое время эта концепция, впервые разработанная русским ученым Константином Циолковским в 1920-х годах, в основном вдохновляла писателей.

Это все еще находится в стадии разработки, но вывод солнечных ферм на орбиту имеет очевидные преимущества. Электроэнергия вырабатывается круглосуточно, без выходных, и солнечный свет не теряется, проходя через атмосферу. Но есть две большие проблемы. Какие? Читайте в большом материале от ЭНЕРГОСМИ.ру.

Что внутри выпуска?

  • Обложка - Денис Мунштуков / ЗАО «ЗЭТО»
  • Делаем мир ярче! ЗЭТО рассказывает о ключевых проектах и достижениях за последнее время. Предприятие работает в обычном режиме после пожара https://zeto.ru/
  • Технологии против фальсификата. Большое интервью и спецпроект с компанией Integrity - разработчиком решений для защиты кабельного рынка http://integrity.ooo/
  • Огнестойкие кабельные линии - это только зарождение комплексного подхода к безопасности. Экспертное мнение от СегментЭНЕРГО https://segmentenergo.ru/
  • Энергия из космоса. Пора ли запускать солнечные панели на орбиту. Материал ЭНЕРГОСМИ.РУ
  • Стройматериалы под ногами, новые архитектурные проекты, солнечная кружка для чая, е-топливо, технологии и передовой дизайн в электротехнике, а так же новинки от ДКС и Legrand в дайджесте ЭлектроПортал.ру! https://elektroportal.ru/
  • Ну и конечно все самые важные и интересные новости и события рынка кабеля, энергетики и электротехники в свежем выпуске журнала RusCable Insider! Cкачивайте и подписывайтесь!

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