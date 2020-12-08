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10 декабря 2020 года в 11:00 состоится вебинар "Оптимизация планирования кабельного производства"

10 декабря 2020 года в 11:00 состоится вебинар Оптимизация планирования кабельного производства

8 декабря 2020, 15:28
Рубрика: Анонсы
Метки: BIA Technologies, ВЕБИНАР
Отрасль: Кабельная промышленность  
Источник: BIA Technologies

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10 декабря 2020 года в 11:00 состоится вебинар «Оптимизация планирования кабельного производства». Компания BIA Technologies представит на вебинаре высокотехнологичное решение на базе математического моделирования и искусственного интеллекта. Эксперт компании расскажет, как применялась данная модель на одном из крупнейших кабельных предприятий России и как это решение увеличило объем производства на 20%, сократив производственные издержки на 5%. Также будет раскрыта тема о ключевых преимуществах, методах внедрения и системе ценообразования.

Оптимизация планирования позволяет добиться:

  • Минимизации времени переналадок оборудования
  • Сокращения времени пролеживаний
  • Максимальной утилизации производственных ресурсов
  • Повышения точности последовательности выполнения операций (снижение брака)
  • Оптимизации загрузки оборудования и технологических параметров
  • Сокращения потребления ресурсов, в том числе и электроэнергии
  • Контроля трудозатрат и минимизации человеческого фактора
  • Автоматизации балансировки нагрузки

СПИКЕР

Михаил Красильников, кандидат физико-математических наук. 

Подробности и регистрация по ссылке https://bia-tech.ru/регистрация-на-вебинар/

 

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