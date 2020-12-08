RusCable Review #60
Битва за Севкабель и суд против Corning. Москабель, Метаклэй, Legrand, IEK
8 декабря 2020, 15:28
Рубрика: Анонсы
Метки: BIA Technologies, ВЕБИНАР
Отрасль: Кабельная промышленность
10 декабря 2020 года в 11:00 состоится вебинар «Оптимизация планирования кабельного производства». Компания BIA Technologies представит на вебинаре высокотехнологичное решение на базе математического моделирования и искусственного интеллекта. Эксперт компании расскажет, как применялась данная модель на одном из крупнейших кабельных предприятий России и как это решение увеличило объем производства на 20%, сократив производственные издержки на 5%. Также будет раскрыта тема о ключевых преимуществах, методах внедрения и системе ценообразования.
Оптимизация планирования позволяет добиться:
СПИКЕР
Михаил Красильников, кандидат физико-математических наук.
Подробности и регистрация по ссылке https://bia-tech.ru/регистрация-на-вебинар/
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