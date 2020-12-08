10 декабря 2020 года в 11:00 состоится вебинар «Оптимизация планирования кабельного производства». Компания BIA Technologies представит на вебинаре высокотехнологичное решение на базе математического моделирования и искусственного интеллекта. Эксперт компании расскажет, как применялась данная модель на одном из крупнейших кабельных предприятий России и как это решение увеличило объем производства на 20%, сократив производственные издержки на 5%. Также будет раскрыта тема о ключевых преимуществах, методах внедрения и системе ценообразования.

Оптимизация планирования позволяет добиться:

Минимизации времени переналадок оборудования

Сокращения времени пролеживаний

Максимальной утилизации производственных ресурсов

Повышения точности последовательности выполнения операций (снижение брака)

Оптимизации загрузки оборудования и технологических параметров

Сокращения потребления ресурсов, в том числе и электроэнергии

Контроля трудозатрат и минимизации человеческого фактора

Автоматизации балансировки нагрузки

СПИКЕР

Михаил Красильников, кандидат физико-математических наук.

Подробности и регистрация по ссылке https://bia-tech.ru/регистрация-на-вебинар/