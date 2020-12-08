За 10 месяцев 2020 года в сети калмыцкого филиала "Россети Юг" поступило 60,8 млн кВт*ч электроэнергии от солнечных электростанций «Малодербетовская» и «Яшкульская». Сегодня доля солнечной электроэнергии в общей структуре отпуска в сеть региона составляет 10,6 %.

Такой объем электроэнергии достаточен для обеспечения жителей г.Элисты в течение полугода. Республика Калмыкия потребляет примерно 98 МВт в год. Вся электроэнергия до запуска солнечных электростанций поступала из соседних регионов. Новая генерация снижает энергодефицит региона, увеличивает возможность технологического присоединения новых потребителей к сетям.

Объекты солнечной генерации «Россети Юг» подключила к электросетям в декабре 2019 года.