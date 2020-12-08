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Более 60 млн кВт*ч солнечной электроэнергии поступило в сети калмыцкого филиала "Россети Юг" с начала года

Более 60 млн кВт*ч солнечной электроэнергии поступило в сети калмыцкого филиала Россети Юг с начала года

8 декабря 2020, 16:11
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ ЮГ, СЭС, ВИЭ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети Юг

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За 10 месяцев 2020 года в сети калмыцкого филиала "Россети Юг" поступило 60,8 млн кВт*ч электроэнергии от солнечных электростанций «Малодербетовская» и «Яшкульская». Сегодня доля солнечной электроэнергии в общей структуре отпуска в сеть региона составляет 10,6 %.

Такой объем электроэнергии достаточен для обеспечения жителей г.Элисты в течение полугода. Республика Калмыкия потребляет примерно 98 МВт в год. Вся электроэнергия до запуска солнечных электростанций поступала из соседних регионов. Новая генерация снижает энергодефицит региона, увеличивает возможность технологического присоединения новых потребителей к сетям.

Объекты солнечной генерации «Россети Юг» подключила к электросетям в декабре 2019 года.

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Источник: Россети Юг

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