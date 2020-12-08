В Абхазии запрещается деятельность по добыче криптовалют и завоз соответствующего оборудования до 1 июня 2021 года. Постановление «О введении ограничений на потребление электроэнергии и на ввоз в Республику Абхазия товаров, предназначенных для осуществления деятельности по добыче криптовалют» подписал 8 декабря премьер республики Александр Анкваб.

Документ подписан «в целях реализации мер, направленных на эффективное и рациональное использование ограниченных ресурсов электроэнергетической системы Республики Абхазия, в связи с дефицитом электроэнергии и высоким уровнем аварийности вызванным повышенными нагрузками, а также предстоящим перетоком электроэнергии из Российской Федерации в Республику Абхазия».

Республиканскому унитарному предприятию «Черноморэнерго», Министерству экономики, Министерству внутренних дел при содействии Службы государственной безопасности, Государственному таможенному комитету поручено осуществлять контроль за соблюдением ограничений.

Как сообщало EADaily, кабинет министров Абхазии легализовал майнинг 21 сентября. На сайте кабмина были размещены три документа, регулирующие эту сферу деятельности — «О мерах по регулированию деятельности по добыче криптовалют», «Об утверждении тарифов в сфере электроэнергетики» и «О некоторых нормативных правовых актах в сфере электроэнергетики». А постановление о запрете майнинговых ферм от декабря 2018 года утратило силу.

В республике наблюдается острая нехватка электроэнергии, связанная с состоянием Ингур ГЭС, изношенностью систем энергоснабжения и нелегальной деятельностью по добыче криптовалют. Населению отключают электричество по веерной схеме. Из-за перегрузок сетей из строя периодически выходят подстанции. В Абхазии нет природного газа и население остается не только без освещения, но и без тепла.