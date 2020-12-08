Эстонский энергоконцерн Eesti Energia* в сотрудничестве с системными операторами Финляндии Fingrid и Эстонии Elering в рамках реализации пилотного проекта тестирует инновационное решение, обеспечивающие концерну возможность оказания системных услуг на финском энергорынке.

Инновационное решение, предлагаемое Eesti Energia, позволяет использовать преимущества традиционной и ВИЭ-генерации за счет объединения в составе виртуальной электростанции на базе цифровой платформы ТЭС Аувере (Auvere)** и ряда эстонских ВЭС. По словам члена Правления Eesti Energia Маргуса Вальса, участие в финском энергорынке позволит получить ценный опыт, который уже через несколько лет можно будет использовать для обеспечения устойчивости и надежности функционирования энергосистемы Эстонии. Если в Эстонии и странах Балтии рынок системных услуг появится только в 2025 г.*** , то Финляндия, которая присоединена к Скандинавской синхронной зоне, уже испытывает потребность в дополнительных поставщиках системных услуг. По мнению Маргуса Вальса, чтобы обеспечить надежность электроснабжения потребителей после присоединения к европейской энергосистеме, необходимо максимально разумно использовать существующие активы, такие как ТЭС и ВЭС, а в будущем генерирующее оборудование и энергохранилища, доступные потребителям, например, электромобили, поэтому Eesti Energia в сотрудничестве с финским и эстонским системными операторами тестирует инновационное решение, объединяющее традиционные и новые генерирующие активы под цифровым управлением в рамках виртуальной электростанции.

По словам заместителя Председателя Правления Fingrid Асты Сихвонен-Пункка, финский и эстонский системные операторы работают над тем, чтобы позволить участникам энергорынка в обеих странах, участвовать в трансграничном рынке автоматического регулирования частоты и резервов мощности (automatic frequency restoration reserve market, aFRR). Спрос на aFRR-резервы растет в связи с переходом к «зеленой» энергетике и Fingrid положительно оценивает опыт сотрудничества с участниками эстонского энергорынка, в рамках которого удалось достичь конкретных результатов. Испытания цифровой платформы виртуальной электростанции в рамках реализации пилотного проекта начнутся до конца 2020 г., а к весне следующего года виртуальная электростанция должна быть готова к поставке aFRR-резервов для энергосистемы Финляндии. Кроме того, Eesti Energia готовится выйти на финский энергорынок с предложением поставок электроэнергии, выработанной виртуальной электростанцией для промышленных потребителей****.

Официальный сайт компании Eesti Energia, информационный портал NS Energy

* Eesti Energia – международный энергетический концерн. Основан в Эстонии в 1939 г. Работает на рынках электроэнергии и газа стран Балтии, Финляндии и Польши.

** ТЭС Аувере установленной мощностью 300 МВт может использовать различные местные виды топлива, причём несколько видов топлива одновременно: до 100% сланца, до 50% биомассы, до 20% торфа и до 10% сланцевого газа

*** К 2025 г. Эстония планирует отсоединиться от энергосистемы России и присоединиться (вместе с энергосистемами Латвии и Литвы) к синхронной зоне Континентальной Европы. В связи с этим возникает потребность в гибком и маневренном реагировании на небалансы мощности в реальном времени с использованием цифровых технологий.

**** На финском энергорынке Eesti Energia продает электроэнергию розничным потребителям с 2018 г.