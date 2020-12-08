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Инвесторы вложат 19 млрд рублей в строительство рыбокомбинатов на Сахалине

Инвесторы вложат 19 млрд рублей в строительство рыбокомбинатов на Сахалине

8 декабря 2020, 17:22
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, САХАЛИН
Отрасль: Строительство 
Источник: ТАСС

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Инвестиции в строительство рыборазводных заводов в Сахалинской области в ближайшие пять лет составят более 19 млрд рублей, сообщил во вторник на совещании под руководством заместителя председателя правительства РФ - полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева заместитель председателя правительства Сахалинской области Антон Зайцев.

"Хотел бы озвучить планы по реализации инвестиционных проектов, связанных с отраслью промышленного и прибрежного рыболовства. У нас запланировано в ближайшую пятилетку инвестировать туда свыше 19 млрд рублей. Это строительство рыборазводных заводов. И строительству одного из них был дан старт буквально на той неделе, с объемом инвестиций 1 млрд рублей", - сказал Зайцев.

В целом за пять лет на Сахалине предполагается построить пять рыбокомбинатов.

Рыбохозяйственный комплекс Сахалинской области является одной из основных отраслей региона. В Дальневосточном федеральном округе Сахалин занимает первое место по потенциалу береговых перерабатывающих производств (3 млн тонн в год), а также третье место по объему вылова водных биологических ресурсов и их переработке.

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Источник: ТАСС

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