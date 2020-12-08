Команда НИУ «МЭИ» кафедры управления и интеллектуальных технологий (УИТ) в составе Георгия Гречина (аспирант кафедры) и Матвея Кузьмина (студент группы А-02-20) стала победителями IV Национального межвузовского чемпионата «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia в компетенции «Мехатроника».

Мехатроника – это командная компетенция, участники которой соревнуются в навыках монтажа, наладки, программирования, оптимизации и работы автоматизированного промышленного оборудования.

Финал IV чемпионата прошел в дистанционно-очном формате в 63 компетенциях в период с 1 по 7 декабря. В первенстве по профессиональному мастерству приняли участие более 500 студентов высших учебных заведений из 39 регионов России, а также иностранные конкурсанты из вузов Беларуси, Гонконга, Индии, Китая, Коста-Рики, Малайзии, Мексики, Тайваня, Хорватии, Эквадора и Эстонии. Финалу предшествовали вузовские чемпионаты, проведенные в 70 образовательных организациях. В них приняли участие около 3000 студентов из разных регионов Российской Федерации.

Напомним, что на базе НИУ «МЭИ» проходят тренировки национальной сборной России WorldSkills Russia по компетенции «Возобновляемые источники энергии».

WorldSkills — это международное некоммерческое движение, целью которого является повышение престижа профессионального мастерства и развитие профессионального образования посредством проведения чемпионатов.

В России организаторами соревнований выступают Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы, АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» (АСИ) и Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)».

Информация о НИУ «МЭИ»

Национальный исследовательский университет «МЭИ» — ведущий вуз России в области энергетики, электротехники, радиотехники, электроники и информационных технологий. НИУ «МЭИ» располагает обширной материально-технической базой, включающей в себя 12 институтов, более 100 научно-исследовательских лабораторий, специализированный опытный завод, уникальную учебную ТЭЦ, крупнейшую научно-техническую библиотеку в стране. В университете (без учёта его 5 филиалов) по 25 направлениям подготовки проходят обучение почти 15000 студентов, около 650 аспирантов и докторантов. Высокое качество обучения и научной деятельности обеспечивают более 1000 преподавателей и учёных, в том числе 179 докторов и 558 кандидатов наук.

За последние годы в НИУ «МЭИ» при участии ведущих энергетических и промышленных компаний были созданы и модернизированы учебные помещения и лаборатории, оснащенные современным оборудованием для подготовки высококвалифицированных кадров для наукоемких отраслей и научно-исследовательской деятельности.