Разработанный компанией ACOME абонентский кабель, поступивший на рынок под маркой UNB1627 – самый эффективный соединительный оптический кабель на рынке для подсоединения к воздушным, подземным сетям и внутридомовым сетям. Он идеально подходит для подключения новых или старых индивидуальных помещений.

Новый кабель UNB1627 обладает целым рядом преимуществ: