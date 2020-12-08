RusCable Insider #201
ЗЭТО делает мир ярче, технологии Integrity против фальсификата и философия ОКЛ
8 декабря 2020, 10:44
Рубрика: Инновации
Метки: ACOME
Отрасль: Кабельная промышленность
Разработанный компанией ACOME абонентский кабель, поступивший на рынок под маркой UNB1627 – самый эффективный соединительный оптический кабель на рынке для подсоединения к воздушным, подземным сетям и внутридомовым сетям. Он идеально подходит для подключения новых или старых индивидуальных помещений.
Новый кабель UNB1627 обладает целым рядом преимуществ:
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