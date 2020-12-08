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Компания ACOME выпустила более компактный абонентский кабель для подсоединения к воздушным, подземным и внутридомовым сетям

Компания ACOME выпустила более компактный абонентский кабель для подсоединения к воздушным, подземным и внутридомовым сетям

8 декабря 2020, 10:44
Рубрика: Инновации
Метки: ACOME
Отрасль: Кабельная промышленность 
Источник: RusCable.Ru

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Разработанный компанией ACOME абонентский кабель, поступивший на рынок под маркой UNB1627 – самый эффективный соединительный оптический кабель на рынке для подсоединения к воздушным, подземным сетям и внутридомовым сетям. Он идеально подходит для подключения новых или старых индивидуальных помещений.

Новый кабель UNB1627 обладает целым рядом преимуществ:

  • Наружная оболочка кабеля легко удаляется. Внутренний абонентский кабель,  соответствующий европейским нормативам в области строительных изделий и материалов (Директива CPR) и содержащий безгалогенные, не распространяющие горение, обладающие низким дымовыделением материалы, может быть проложен на расстоянии в несколько метров без сращивания, что положительно сказывается на бюджете сети FTTH. Кроме того, обеспечивается экономия времени и сокращение суммарной стоимости владения сетью (TCO).
  • Благодаря более компактной конструкции кабеля значительно упрощается процесс его монтажа и прокладки. Небольшой диаметр кабеля позволяет легко затягивать его в трубопровод и способствует оптимизации времени прокладки. После зачистки кабель малого диаметра становится более незаметным. 
  • Гарантия прочности, целостности и сохранения функциональности сети. Механические характеристики кабеля и его поведение в окружающей среде соответствуют требованиям международных и европейских стандартов. Этот кабель способен выдержать нагрузку 80 кг (T max*) при удлинении волокна всего на 0,30%, в частности, благодаря наличию двух упрочняющих элементов в наружной оболочке кабеля. Несмотря на неблагоприятное воздействие климатических условий, сильного ветра или снегопада, оптические волокна остаются защищёнными от внешних воздействий, и, таким  образом, гарантировано обеспечивается соответствующее функционирование сети.
  • Сокращение углеродного следа (фактического объёма выбросов углерода) благодаря тому, что в конструкции более компактного кабеля используется меньше углеродистого материала.  Производство на 100% находится в Европе, логистическая цепочка оптимизирована, и соответственно, сокращается углеродный след.

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Источник: RusCable.Ru

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