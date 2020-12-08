Решение о комплексном развитии территорий производственной зоны «Алтуфьевское шоссе» на северо-востоке города было принято на заседании Градостроительно-земельной комиссии города Москвы. В проект планируется вложить более 45 млрд рублей частных инвестиций, сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«На территории бывшей промзоны «Алтуфьевское шоссе» появятся научно-производственные и общественно-деловые объекты, а также жилые дома. Город найдет инвестора, который вложит в реализацию проекта ориентировочно 45,2 млрд рублей. Проект даст городу более 8,2 тысячи рабочих мест и сможет ежегодно пополнять столичный бюджет на 2,7 млрд рублей», – рассказал заместитель мэра.

Сейчас на территории бывшей промзоны «Алтуфьевское шоссе» нет действующих производственных объектов.

«Планируется реорганизовать территорию площадью 29,17 га, на ней будет возведена 721 тысяча квадратных метров различных объектов. Из них общественно-деловая и научно-производственная застройка займет почти 470 тысяч квадратных метров, а жилая – более 250 тысяч квадратных метров. В результате реализации проекта будет создано жилье для более чем 5 тысяч человек», – рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров.

Напомним, в конце ноября было принято решение о комплексном развитии двух участков на севере и юге столицы, а также об установлении границ КРТ двух бывших промзон на востоке города. Планируемый объем инвестиций по этим четырем проектам превышает 25 млрд рублей, а ожидаемый бюджетный эффект от них – более 1,9 млрд рублей в год. Кроме того, город получит порядка 5,2 тысячи рабочих мест.

Кроме того, 2 декабря Правительство Москвы заключило первое в России соглашение по результатам аукциона на комплексное развитие территории бывшей промзоны, и второе – в рамках столичных проектов КРТ. В результате на территории бывшей промзоны «Коровино» на севере Москвы инвестор построит объекты промышленного и общественно-делового назначения. Ожидаемый размер инвестиций – порядка 40 млрд рублей, а бюджетный эффект – около 3,8 млрд рублей в год. Здесь также будет создано до 13 тысяч новых рабочих мест. Ранее в июле 2020 года был заключен первый договор на комплексное развитие территории в Москве и в России, который направлен на реорганизацию бывшей промзоны «Октябрьское поле».

Справка:

Суть механизма КРТ состоит в том, чтобы помочь городу вовлечь в оборот неиспользуемые, фактически заброшенные территории. При этом город четко устанавливает, что конкретно должно быть построено на участке.

Первый договор о КРТ был подписан летом этого года. В рамках него инвестор вложит 14 млрд рублей и построит объекты общей площадью почти 174 тысячи квадратных метров в промзоне «Октябрьское поле», а также создаст более 500 новых рабочих мест для москвичей. Общая площадь под застройку составляет почти 6 га и помимо нового жилья на этой территории появится два детских сада, школа, поликлиника и технопарк. Предполагаемый бюджетный эффект от проекта составит около 1,8 млрд рублей. Срок его реализации рассчитан на шесть лет, но инвестор планирует завершить строительство раньше – до 2024 года.

В общей сложности проекты КРТ могут дать городу около 500 тысяч рабочих мест и почти 3 трлн поступлений в бюджет, а общий объем инвестиций в реализацию проектов составит около 7 трлн рублей.