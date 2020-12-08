Дальневосточный филиал Главгосэкспертизы России рассмотрел проектно-сметную документацию на строительство пассажирских зданий на станции Юность Свободненской детской железной дороги. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.

Свободненская детская железная дорога - первая детская железная дорога на Дальнем Востоке Ее начали строить в городе Свободный Амурской области по инициативе школьников и работников Управления Амурской железной дороги в 1939 году. Согласно проекту железная дорога должна была соединить город с пионерским лагерем, в котором отдыхали дети амурских железнодорожников. В 1940 году открыли первую очередь детской железной дороги, которая имела две станции: Сталинское Счастье (ныне Юность) и Дальневосточная (возле северной окраины посёлка Подгорный). Завершающий участок до станции Пионерская должны были достроить летом 1941 года, но с началом Великой Отечественной войны работы прекратились. В годы войны Свободненская детская железная дорога выполняла грузовые перевозки между железнодорожной станцией широкой колеи, мясокомбинатом и совхозом «Свободненский». В начале 1990-х годов Свободненская детская железная дорога находилась под угрозой закрытия, но все же её удалось сохранить.

Проектной документацией, получившей положительное заключение Дальневосточного филиала Главгосэкспертизы России, предусмотрено строительство на станции Юность одноэтажного и двухэтажного блоков пассажирского здания площадью 1747,5 кв.м, а также распределительного устройства низкого напряжения и блочно-контейнерной электростанции. В одноэтажном здании разместят вестибюль, кабинет преподавателя, санузлы, комнату уборочного инвентаря, помещение для ремонта и хранения, связевую, электрощитовую, на чердаке расположат венткамеру. В двухэтажном здании запроектированы зал ожидания, комната для пассажиров с детьми, билетная касса, электрощитовая, санузлы, буфет, гардероб для персонала, кабинеты сотрудника общественной безопасности, поездного диспетчера, дежурного станции, выставочный зал, а также холл, камера хранения и помещение для планерки.

Проектные решения включают и благоустройство прилегающей к станции территории: на центральном входе установят декоративную арку, скамейки и урны, площадки и тротуары покроют плиткой, на газонах высадят деревья и кустарники.

Генеральная проектная организация - Читинский проектно-изыскательский институт «Забайкалжелдорпроект» - филиал АО «Росжелдорпроект».

Фото: zavodfoto.livejournal.com