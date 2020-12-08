Правительство РФ утвердило квоты на закупки 107 видов отечественных товаров государственными заказчиками. Соответствующее постановление от 3 декабря опубликовано во вторник на портале правовой информации.

В список вошли компьютеры и продукция радиоэлектроники и телекоммуникаций, легкой промышленности, оружие, медицинская техника и товары, промышленная продукция. Для достижения квот учитываются товары из стран, говорится в документе, входящие в реестры промпродукции РФ и ЕАЭС, единый реестр российской радиоэлектронной продукции, каталог товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Размер доли закупок оценивает Минпромторг.

Накануне был опубликован перечень из 251 вида товаров российского производства, который подлежит квотированию для госкомпаний. Таким образом, механизм квотирования вводится как для государственных (муниципальных) заказчиков, работающих по закону № 44 - о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, так и для госкомпаний, осуществляющих закупки в рамках закона № 223 о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц.

"Механизм квотирования будет усиливать эффект для отечественной промышленности от уже действующей системы запретов и ограничений на закупки импортной продукции. Квотирование поможет стимулировать заказчиков сразу, на предпроектном этапе закладывать российское оборудование и технику, а также планировать и выстраивать закупочную политику, ориентируясь на имеющиеся компетенции российских производителей", - приводятся в сообщении Минпромторга РФ слова его главы Дениса Мантурова.

Как отмечается в сообщении, размер квоты дифференцирован с учетом текущих компетенций и возможностей российских производителей.

"По мере апробации механизма, анализа его реализации, а также на основании сведений о возможностях отечественной промышленности, действие механизма будет постепенно расширяться. Кроме того, планируется ужесточение ответственности заказчиков за невыполнение установленных квот", - говорится в сообщении.

В конце июля президент РФ Владимир Путин подписал два закона, которые касаются особенностей проведения госзакупок и закупок компаний с государственным участием и устанавливают обязательную минимальную долю закупки товаров, произведенных в странах ЕАЭС.