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Путин подписал закон о запрете рекламы способов искажения данных счетчиков

Путин подписал закон о запрете рекламы способов искажения данных счетчиков

8 декабря 2020, 15:25
Рубрика: Законотворчество
Метки: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: ТАСС

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Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий рекламу способов и методов искажения данных приборов учета потребления коммунальных ресурсов. Документ опубликован во вторник на официальном портале правовой информации.

Как отмечалось в пояснительной записке к документу, ряд сайтов предоставляет подробные инструкции, как уменьшить платеж за услуги ЖКХ, внеся изменения в работу счетчиков.

"Прямой запрет на рекламу такого рода устройств, распространение иной информации о способах и методах искажения данных учета потребления коммунальных ресурсов и ответственность за их размещение законодательством не установлены. Сейчас веб-сайты, содержащие данную информацию, блокируются Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций только по решению суда, что не позволяет обеспечить оперативное прекращение их деятельности", - указывали авторы инициативы.

Запрет на федеральном уровне рекламы услуг, позволяющих исказить данные счетчиков, сократит использование подобных методов гражданами, сообщалось в сопроводительных материалах.

Закон предусматривает, что в рекламе не допускается указание на то, что объект рекламирования может быть использован в целях искажения показаний приборов учета воды, природного газа, тепловой и электрической энергии.

Фото: Flickr.com

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Источник: ТАСС

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