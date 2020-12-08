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Решена проблема эффективной зарядки движущегося электромобиля

Решена проблема эффективной зарядки движущегося электромобиля

8 декабря 2020, 14:55
Рубрика: Наука
Метки: ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТ, КОРЕЯ, НАУКА
Отрасль: Транспорт 
Источник: hightech.plus

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Корейские ученые разработали стратегию максимально эффективной передачи энергии без проводов через катушки. В отличие от обычного подхода, в котором активен только один передатчик, ближайший к приемнику, новый метод распределяет оптимальное количество тока между всеми катушками. Технология помогает преодолеть трудности с беспроводной зарядкой электромобилей и промышленных роботов.

Беспроводная передача электроэнергии доказала свою пользу на примере медицинских имплантов или смартфонов. В большинстве случаев имеются две связанных катушки — передатчик и приемник. Электрический ток, циркулирующий в передающей катушке, создает магнитное поле, которое переносит энергию к принимающей катушке.

Однако если методы беспроводной передачи энергии с помощью одной катушки исследовались достаточно хорошо, того же нельзя сказать о системах с множеством катушек. Максимизировать эффективность системы с несколькими катушками сложно, поскольку приемник может быть расположен где угодно в поле действия передатчика.

Специалисты Инчхонского национального университета разработали эффективную стратегию контроля, которая максимизирует эффективность беспроводной зарядки с несколькими передатчиками. Они сформулировали теоретическое обоснование и нашли важные соотношения между множеством переменных, пишет Science Daily.

Вооружившись этим знанием, они предложили новый, оптимизированный и относительно простой метод беспроводной зарядки. Они отошли от более традиционных способов локализации приемника с помощью датчика положения и включения ближайшего к нему передатчика.

Вместо этого корейские ученые обнаружили, что соотношение соединения каждого передатчика можно измерить косвенно в режиме реального времени, через импеданс, что позволяет динамически настраивать каждую передающую катушку для достижения максимальной эффективности.

«Наша работа — первая, которая подтверждает эффективность схемы из нескольких передающих катушек, совместимых с приемником, который движется в реальном времени», — заявил профессор Ан Дук Ю, руководитель группы.

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Источник: hightech.plus

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