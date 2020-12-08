Работы проведены на ЛЭП 330-220 кВ, расположенных в Ленинградской, Архангельской, Брянской областях и Республике Коми. Всего заменено 19 железобетонных опор. Выполненная модернизация позволит избежать технологических нарушений и повысить качество энергоснабжения потребителей. Инвестиции в проект составили 52 млн рублей.



Наибольшее количество опор, восемь штук, заменили на линии 220 кВ «Новобрянская – Железногорская» в Брянской области. Трасса протяженностью 145 км питает потребителей Брянска, его пригородов и одного из крупнейших российских производителей железно-рудного сырья – Михайловский горно-обогатительный комбинат.



Еще восемь единиц заменили на двух линиях электропередачи Республики Коми: 220 кВ «Печора – Усинская» и «Печорская ГРЭС – Усинская», здесь установили новые многогранные опоры. Данные ЛЭП обеспечивают электроснабжение Печорского и Усинского районов Коми и части Архангельской области с общим населением около 140 тыс. человек.



Также опоры обновили на двух линиях электропередачи 330 кВ, выдающих мощность Ленинградской АЭС и Киришской ГРЭС.