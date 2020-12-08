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Сергей Кутенев создал футбольную команду

Сергей Кутенев создал футбольную команду

8 декабря 2020, 10:55
Рубрика: Компании
Метки: ЭКСПЕРТ КАБЕЛЬ
Отрасль: Кабельная промышленность 
Источник: newsorel.ru

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В прошедшую субботу стартовало первенство Орловской областной федерации футбола по мини футболу среди мужских команд. Заявку на участие в данном первенстве подали, в том числе, и сотрудники ООО “Кабельный Завод ”ЭКСПЕРТ- КАБЕЛЬ”, назвав свою команду в честь предприятия - ”ЭКСПЕРТ- КАБЕЛЬ”.

«Поддержка здорового образа жизни, вовлечение сотрудников к занятию спортом является одним из основных направлений в построении корпоративной культуры на нашем предприятии. Для своих сотрудников мы арендуем спортивные помещения для занятий различными видами спорта» - рассказывает генеральный директор ООО “Кабельный Завод ”ЭКСПЕРТ- КАБЕЛЬ” Сергей Кутенев.

«Узнав о предстоящем первенстве, мною было принято решение о создании футбольной команды из числа сотрудников. Название команды сотрудники выбирали сами. Как руководителю мне очень приятно, что наша футбольная команда названа также как предприятие - ”ЭКСПЕРТ- КАБЕЛЬ”».

Данное первенство в Орле проводится в СК «Сталь» и «Городском спортивно- оздоровительном центре» с декабря 2020 по март 2021. Соревнования проводятся без зрителей, учитывая требования Региональных органов исполнительной власти и Роспотребнадзора.

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Источник: newsorel.ru

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