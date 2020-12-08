Сергей Кутенев создал футбольную команду

В прошедшую субботу стартовало первенство Орловской областной федерации футбола по мини футболу среди мужских команд. Заявку на участие в данном первенстве подали, в том числе, и сотрудники ООО “Кабельный Завод ”ЭКСПЕРТ- КАБЕЛЬ”, назвав свою команду в честь предприятия - ”ЭКСПЕРТ- КАБЕЛЬ”.

«Поддержка здорового образа жизни, вовлечение сотрудников к занятию спортом является одним из основных направлений в построении корпоративной культуры на нашем предприятии. Для своих сотрудников мы арендуем спортивные помещения для занятий различными видами спорта» - рассказывает генеральный директор ООО “Кабельный Завод ”ЭКСПЕРТ- КАБЕЛЬ” Сергей Кутенев. «Узнав о предстоящем первенстве, мною было принято решение о создании футбольной команды из числа сотрудников. Название команды сотрудники выбирали сами. Как руководителю мне очень приятно, что наша футбольная команда названа также как предприятие - ”ЭКСПЕРТ- КАБЕЛЬ”».

Данное первенство в Орле проводится в СК «Сталь» и «Городском спортивно- оздоровительном центре» с декабря 2020 по март 2021. Соревнования проводятся без зрителей, учитывая требования Региональных органов исполнительной власти и Роспотребнадзора.